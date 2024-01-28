ЦИК рассмотрит регистрацию Путина на выборы 29 января

«О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», - указано в повестке на 29 января.

Ранее ЦИК проверил 60 тысяч подписных листов , переданных штабом кандидата в президенты Владимира Путина. В некоторых комиссия нашла несущественные ошибки.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин не стал участвовать от какой-либо партии , потому что решил быть самовыдвиженцем. В поддержку его кандидатуры начали собирать подписи партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду» и «Народный фронт».

Проголосовать на предстоящих президентских выборах россияне смогут несколькими способами : на участке, с помощью ДЭГ или приложения «Мобильный избиратель», а также на дому. Избирательные участки также откроются во всех странах , где есть дипломатические представительства и консульские учреждения.