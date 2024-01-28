28 января 2024, 19:17

ЦИК рассмотрит регистрацию Путина на выборы 29 января

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Центральная избирательная комиссия России 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента РФ. Об этом сказано в проекте повестки заседания, которое начнется в 11:00.

«О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», - указано в повестке на 29 января.

Ранее ЦИК проверил 60 тысяч подписных листов , переданных штабом кандидата в президенты Владимира Путина. В некоторых комиссия нашла несущественные ошибки.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин не стал участвовать от какой-либо партии , потому что решил быть самовыдвиженцем. В поддержку его кандидатуры начали собирать подписи партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду» и «Народный фронт».

Проголосовать на предстоящих президентских выборах россияне смогут несколькими способами : на участке, с помощью ДЭГ или приложения «Мобильный избиратель», а также на дому. Избирательные участки также откроются во всех странах , где есть дипломатические представительства и консульские учреждения.

ЦИК РФ Россия Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
28 января 2024, 19:53
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с «письмами от налоговой»
РИА «Новости»
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Мошенники начали рассылать письма под видом Федеральной налоговой службы о выявлении подозрительных транзакций. Об этом предупредила ФНС в Telegram-канале.

По данным ведомства, злоумышленники требуют кассовые чеки, накладные, счета-фактуры, акты приема-передачи, товаросопроводительные бумаги и авансовые отчеты. В ФНС сообщили, что сотрудники не делают рассылку подобных писем и не совершают звонков с просьбой оплатить налоги онлайн.

Все сведения о налогах и способах их оплаты можно увидеть в своем личном кабинете. На почту приходят лишь автоматические уведомления, которые не содержат конфиденциальных данных.

Житель Москвы ранее стал жертвой мошенников. Мужчина потерял 15,4 миллиона рублей, «задекларировав» все накопления.

Налоги Мошенничество
28 января 2024, 17:28
Путин и Лукашенко осмотрели самый большой хоккейный стадион в мире
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Президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко ознакомились с многофункциональным спортивно-концертным комплексом «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главы государств осмотрели стадион вместе с первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом, гендиректором хоккейного клуба СКА Дмитрием Константиновым, а также губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Комплекс ввели в эксплуатацию 3 ноября, его общая площадь насчитывает 182,3 тысячи квадратным метров. «СКА Арена» является самым большим хоккейным стадионом в мире.

Ранее Путин и Лукашенко в режиме видео-конференц-связи приняли участие в запуске НЗК станции «Восток» в Антарктиде. Российский лидер рассказал, что новый комплекс будет способствовать укреплению сотрудничества ученых и решению вопросов, связанных с изучением природы. После мероприятия Лукашенко предложил Путину посетить Антарктиду вместе с ним.

Санкт-Петербург Хоккей Александр Лукашенко Россия Владимир Путин
28 января 2024, 17:21
«Гарантированно». Россиянам пообещали еще 10 тысяч лет теплого климата
Unsplash
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Сейчас Земля находится в межледниковом периоде, и теплый климат сохранится еще 10 тысяч лет. Такое заявление сделал глава Минприроды России Александр Козлов, ссылаясь на данные полярной станции «Восток», сообщило РИА «Новости».

«Мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили, у нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла», - сказал Козлов.

Козлов, а также президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко участвовали в церемонии открытия нового зимовочного комплекса легендарной станции «Восток». Новый комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков, где могут размещаться до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный.

Его открытие стало знаменательным событием для российских ученых-полярников. Российское правительство, пообещал Путин, примет решение о финансировании исследовательской работы в Антарктиде.

Ранее Козлов рассказывал, что в России появится новый проект по оздоровлению водоемов и очистке рек. Проблема очень важная, отмечал он, кабмин уже начал работу.

Россия Работа Владимир Путин Новый год Климат
28 января 2024, 16:56
«Геронтологический праздник жизни». Михалков жестко поставил Собчак на место после слов о «голой вечеринке»
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Народный артист России Никита Михалков ответил на заявление журналистки Ксении Собчак, будто он рассказал президенту России Владимиру Путину о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале он написал, что для разговоров с главой государства есть более важные и интересные темы.

«У нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся в клубе „Мутабор“, в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать», - высказался Михалков, обращаясь к журналистке.

Ранее Собчак заявила , что режиссер и актер Никита Михалков первым показал Путину видео с «голой вечеринки». Об этом журналистке якобы сообщили два источника. Народный артист в своей публикации отметил, что предпочитает иметь дело с людьми, «которые точно ничего не знают», а не пытаются «знать все, но не точно». Ко вторым Михалков, по всей видимости, отнес Собчак.

Ивлеева устроила скандальную вечеринку с дресс-кодом «почти голые» в московском клубе «Мутабор» в конце декабря. Среди звездных гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Глюкоза и рэпер Vacio. Последний пришел на мероприятие в одном носке.

Ранее Московский суд зарегистрировал иск о компенсации морального вреда к клубу «Мутабор» от оскорбленного тюменца. Активист рассказал, что хочет взыскать с организаторов один миллиард рублей за непристойное гулянье в непростое для страны время. Еще один иск к Ивлеевой и Киркорову подала жительница Челябинской области.

Праздники Суд Ксения Собчак Россия Владимир Путин

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