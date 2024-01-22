22 января 2024, 21:01

ЦИК проверит подписи в поддержку Путина в течение 10 дней

РИА «Новости»
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Пикетная кампания по сбору подписей в поддержку самовыдвиженца на новый срок Владимира Путина завершилась. Представители кандидата передали в Центризбирком 95 коробок с подписями, сообщили в ЦИК РФ.

Рабочей группе Центральной избирательной комиссии отводится 10 дней для последующей проверки подписей.

«Вначале мы оценим количество представленных подписных листов на предмет того, чтобы оно соответствовало заявленному. После этого будет проводиться процедура случайной выборки подписей, которые будут проходить проверку», - рассказал член ЦИК Константин Мазуревский.

В Центризбирком представили необходимое количество подписей в поддержку Путина, сообщила сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко.

«Поставить свою подпись могли люди в любых регионах, это замечательно», - добавила она.

Избирательный штаб Владимира Путина заработал в Гостином Дворе 21 декабря. Первые подписные листы из Подмосковья привезли в ЦИК 30 декабря.

ЦИК РФ Владимир Путин Выборы президента — 2024
22 января 2024, 20:45
Движение «Зов народа» попросило главу Кубани помочь поселку Южный, где дети ходят в школу по колено в воде
Unsplash
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Представители движения «Зов народа» обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой посодействовать в разрешении ситуации в поселке Южный. К общественникам присоединился депутат ГД Дмитрий Гусев, сообщил «360» представитель организации.

По данным «Зова народа» , ребята ежедневно идут на уроки через затопленное замерзшее поле. Непростой путь продолжается и возле самой школы, где полностью затопило тротуар и пешеходную зону.

«В связи с вышесказанным просим вас оказать содействие в разрешении данной ситуации, чтобы дети могли без препятствий добираться в школу», - написали общественники в документе к Кондратьеву.

Представители «Зова народа» добавили, что депутат Гусев присоединился к решению проблемы. Они опубликовали его видеообращение по поводу случившегося.

«Вопиющий, конечно, случай в поселке Южном, где дети по воде каждый день по полю ходят в школу. Власти быстро отреагировали, и глава района выехал на место, и ищут пути решения», - сказал парламентарий.

Он добавил, что районным властям вопрос не решить. Здесь необходимо участие краевой власти и лично губернатора, подчеркнул депутат.

Дети Школы Депутаты Краснодарский край
22 января 2024, 20:33
«Народный фронт» собрал подписи в поддержку Путина
РИА «Новости»
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Выборы президента России пройдет в марте 2024 года, а Владимир Путин примет в них участие как самовыдвиженец. Поддерживают российского лидера жители самых разных уголков страны, национальностей и сфер деятельности, сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

«„Народный фронт“ закончил сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина», - передали в организации.

Активисты выезжали к тем, кто не мог добраться до пункта сбора подписей самостоятельно. Волонтеры даже оказались в блиндаже в Белгородской области. Там бойцы единодушно выразили поддержку Путину. Военнослужащий с позывным Директор отметил, что президент вдохновляет его на защиту страны.

«Это человек, который задает боевой дух бойцам, вдохновляет на ратные подвиги», - подчеркнул Директор.

От мала до велика Активисты также помогали изъявить свою волю людям с ограниченными возможностями здоровья, посетив Общество глухих Удмуртской Республики. На Алтае волонтеры побывали в единственном в России заповедном селе Яйлю на берегу знаменитого Телецкого озера, где проживают около 200 человек.

«Оставить подпись в поддержку Владимира Путина пришли сотрудники заповедника, а также тубалары - представители коренного малочисленного народа», - сообщили в «Народном фронте».

В Томской области штаб «Народного фронта» посетил настоятель храма святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба села Корнилово Томской епархии Русской православной церкви, протоиерей Николай Абрамов. Священнослужитель подчеркнул, что российский президент отстаивает традиционные ценности и твердо стоит против искажения человеческой жизни и природы.

Поддержку Путину выразили прославленные спортсмены и артисты, общественные деятели.

«Наш президент не боится самых сложных вызовов, ставит перед собой задачи, которые не под силу другим», - заявил член центрального штаба «Народного фронта», гроссмейстер Сергей Карякин.

Выборы-2024 Владимир Путин не стал участвовать от какой-либо партии , потому что решил быть самовыдвиженцем. В поддержку его кандидатуры начали собирать подписи партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду» и «Народный фронт».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В конце декабря 2023 года собрали уже более 500 тысяч подписей в поддержку Путина.

Ранее начали работу единый кол-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина. Певец Shaman и певица Лариса Долина, а также дирижер Юрий Башмет, музыкант Игорь Бутман и тренер Ирина Винер получили удостоверения доверенных лиц Путина.

Волонтеры Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024
22 января 2024, 19:36
Журналистка Казанцева решила уехать из России после публикации ее адреса депутатом
Pxhere
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Популяризатор науки, журналистка Ася Казанцева* сообщила о переезде из России в столицу Грузии Тбилиси. Пост появился на ее странице в Facebook**.

Причиной такого решения стала отмена лекций журналистки и публикация депутатом Госдумы Андреем Луговым ее домашнего адреса. Комиссия по этике не выявила «никаких проблем» в обнародовании данных Казанцевой*.

Адвокат журналистки предупредил ее о риске возбуждения уголовного дела.

«Так что мы тут подумали-подумали, да и решили, что потусуюсь-ка я, действительно, пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен», - написала Казанцева*.

В декабре журналистка рассказала «Газете.ru» , что магазин «Читай-город» в Москве отменил презентацию ее новой книги из-за негативных комментариев под анонсом о встрече.

Общественное движение «Зов народа» ранее обнаружило факты призыва к финансированию ВСУ со стороны Казанцевой*. Активисты обратились по этому вопросу в ФСБ и Следственный комитет.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

**Социальная сеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Facebook Грузия Журналистика Депутаты Россия
22 января 2024, 19:18
Честно о бизнесе. «ВКонтакте» покажет эксклюзивное шоу сооснователя Hoff
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Сооснователь Hoff Михаил Кучмент обсудит с гостями нового видеоподкаста «Бизнес на салфетке» секреты успеха и полезные советы для начинающих предпринимателей, отраслевые тренды и тенденции, а также самые актуальные вопросы для бизнеса. Первый выпуск уже можно увидеть в сообществе «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе социальной сети.

Сооснователь Hoff Михаил Кучмент обсудит с гостями нового видеоподкаста «Бизнес на салфетке» секреты успеха и полезные советы для начинающих предпринимателей, отраслевые тренды и тенденции, а также самые актуальные вопросы для бизнеса. Первый выпуск уже можно увидеть в сообществе «ВКонтакте» , сообщили в пресс-службе социальной сети.

«„Бизнес на салфетке“ - это честный разговор о бизнесе, в котором я задаю вопросы другим предпринимателям - владельцам и управленцам компаний-гигантов. Вместе мы разбираем, почему одни бизнесы „выстреливают“, а другие остаются на том же уровне, можно ли выявить общие принципы успеха среди разных предприятий и что такого делают успешные компании, чего не делают другие?» - рассказал Кучмент.

Первым гостем проекта стал основатель сети кофеен One Price Coffee Сергей Румянцев. Он поделился опытом смены сферы корпоративного управления на инвестиции и предпринимательство.

Темой второго выпуска «Бизнеса на салфетке», который выйдет 6 февраля, станет спортивный ритейл. Гостем выступит президент и совладелец фирмы Inventive Retail Group Тихон Смыков. Участники шоу обсудят рынок параллельного импорта. Позже выйдет эпизод с гендиректором «Пятерочки» Владиславом Курбатовым, который поделится опытом развития торговой сети.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» расширила программу грантов для музеев и театров. Общий фонд проекта в 2024 году составит 60 миллионов рублей.

Инвестиции ВКонтакте Соцсети Бизнес

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