ЦИК пересчитал российских избирателей

В России к началу 2024 года проживали более 112,3 миллиона избирателей. Из них в Москве - 7,6 миллиона человек, в Подмосковье - свыше шести миллионов, сообщил Центризбирком.

Специалисты проанализировали численность зарегистрированных в России и за ее пределами избирателей и участников референдумов. На территории страны по состоянию на 1 января проживали 112 309 947 человек с правом голоса, за ее пределами, по данным консульского учета, - 1 890 863 избирателя. Отдельно комиссия указала жителей города Байконур. В нем смогут проголосовать 11 924 человека.

Больше всего избирателей насчитали в Москве - 7 653 745 человек. В Московской области - 6 069 742 участника выборов, в Санкт-Петербурге - 3 816 980, в Краснодарском крае - 4 388 047.

Впервые в статистику включили жителей Донбасса и Новороссии. В Херсонской области 468 472 избирателя, Запорожской - 470 342, ДНР - 1 971 529, ЛНР - 1 652 441.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Прием подписей за выдвиженцев завершили 31 января. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов , документы еще трех на проверке.