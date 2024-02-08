ЦИК отказался регистрировать Малинковича кандидатом на пост президента России

Бориса Надеждина официально отказали регистрировать кандидатом в президенты России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.

«Проект на голосовании об отказе регистрации кандидата на должность президента РФ Надеждина отказать в регистрации. Коллеги, есть за? Кто против? Единогласно», - сказала она.

Надеждин в своем Telegram-канале заявил, что обжалует отказ Центризбиркома в Верховном Суде России. Он пояснил, что участие в президентских выборах в 2024 году - самое важное политическое решение в его жизни. От своих намерений отступать Надеждин не собирается.

ЦИК признал недействительными 9147 подписей в поддержку политика Бориса Надеждина. В голосах политика нашли «мертвые души». Надеждин призывал главу комиссии Эллу Памфилову перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры на 10 февраля.

Ранее ЦИК отказался регистрировать Сергея Малинковича кандидатом на пост президента России. Комиссия признала недействительными почти 8980 голосов в его поддержку.