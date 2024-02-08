ЦИК отказался регистрировать Малинковича кандидатом на пост президента России
Центральная избирательная комиссия отказала Сергею Малинковичу в регистрации в качестве кандидата на выборах российского президента. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании рассказала, что решение приняли единогласно.
«Отказать в регистрации кандидату на должность президента РФ Сергею Александровичу Малинковичу, выдвинутому политической партией „Политическая партия Коммунисты России“», - сказала она.
Заседание Центральной избирательной комиссии провели 8 февраля. Каждому кандидату заранее предоставили результаты проверки собранных подписей. ЦИК признал недействительными почти 8980 голосов в поддержку Сергея Малинковича.
Решение о выдвижении Малинковича «Коммунисты России» приняли на съезде 28 декабря. Политик заявил, что его команда уже подготовила программу , которую он представит избирателям во время сбора подписей. Одной из задач он назвал «победоносное завершение спецоперации».