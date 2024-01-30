ЦИК опубликовал данные об имуществе и доходах Путина

По документу, источниками доходов Путина стали зарплата, военная пенсия, банковские вклады, ценные бумаги и продажа имущества.

У президента есть 10 счетов в банках на сумму 54,4 миллиона рублей и 230 акций ПАО «Банк „Санкт-Петербург“». Также ему принадлежит квартира площадью 153,7 квадратных метра и парковочное место в гаражном кооперативе в Санкт-Петербурге.

В собственности у Путина еще есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж на 18 квадратных метров в Санкт-Петербурге. В списке зарегистрированного имущества отметили три автомобиля - ГАЗ М21 (1960 года выпуска), ГАЗ М21 (1965 года выпуска), «Ниву» (2009 года выпуска) и автоприцеп «Скиф» (1987 года выпуска).

Владимира Путина накануне зарегистрировали кандидатом в президенты в качестве самовыдвиженца. ЦИК принял это решение единогласно.