Цифровые решения позволили усовершенствовать строительство в Москве

Во время проектирования и строительно-монтажных работ используют платформу Exon. Сервис позволяет в режиме онлайн согласовывать проектно-изыскательные работы и вести документацию в пять-шесть раз быстрее, чем в бумажном. Участники строительства следят за ходом работ и получают аналитику в наглядном виде.

Многие оформляют договорные отношения с наемными работниками в мобильном сервисе «Наймикс». Его создали специально для официального взаимодействия между юридическими лицами и исполнителями. Сервис подойдет и для самозанятых, и для временного персонала на стройке.

Приложение уберизации спецтехники Rukki Pro сокращает затраты и увеличивает наглядность процессов. Благодаря ему можно подобрать необходимую технику. Кроме того, поиск, заказ и оплата проходят онлайн. Необходимые машины приезжают на стройку быстрее, а срок простоя становится меньше.

Использование российского программного обеспечения в строительстве - необходимое решение для импортозамещения технологий. Уже сейчас внедренные сервисы на 20% снижают сроки выполнения работ и на 10% - стоимость строительства.

Ускоренный процесс подписания и согласования документов высвобождает время высококвалифицированных сотрудников: они могут заниматься стратегией, а не бюрократическими вопросами.

Кроме того, надзорные организации следят за условиями выполнения работ и оформляют необходимые на них разрешения с помощью электронной подписи. На все это уходит минимум времени.

Ранее стало известно, что более сотни новостроек начали возводить на месте снесенных домов по реновации.