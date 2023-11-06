06 ноября 2023, 10:30

Цифровые решения позволили усовершенствовать строительство в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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При строительстве домов в рамках программы реновации начали использовать цифровые технологии российских разработчиков. Они позволяют сократить сроки проектирования зданий и повысить эффективность процессов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Во время проектирования и строительно-монтажных работ используют платформу Exon. Сервис позволяет в режиме онлайн согласовывать проектно-изыскательные работы и вести документацию в пять-шесть раз быстрее, чем в бумажном. Участники строительства следят за ходом работ и получают аналитику в наглядном виде.

Многие оформляют договорные отношения с наемными работниками в мобильном сервисе «Наймикс». Его создали специально для официального взаимодействия между юридическими лицами и исполнителями. Сервис подойдет и для самозанятых, и для временного персонала на стройке.

Приложение уберизации спецтехники Rukki Pro сокращает затраты и увеличивает наглядность процессов. Благодаря ему можно подобрать необходимую технику. Кроме того, поиск, заказ и оплата проходят онлайн. Необходимые машины приезжают на стройку быстрее, а срок простоя становится меньше.

Использование российского программного обеспечения в строительстве - необходимое решение для импортозамещения технологий. Уже сейчас внедренные сервисы на 20% снижают сроки выполнения работ и на 10% - стоимость строительства.

Ускоренный процесс подписания и согласования документов высвобождает время высококвалифицированных сотрудников: они могут заниматься стратегией, а не бюрократическими вопросами.

Кроме того, надзорные организации следят за условиями выполнения работ и оформляют необходимые на них разрешения с помощью электронной подписи. На все это уходит минимум времени.

Ранее стало известно, что более сотни новостроек начали возводить на месте снесенных домов по реновации.

Строительство Технологии Москва 2023
06 ноября 2023, 11:33
Более 5 тысяч раз москвичи поделились гостевым доступом к «Электронному дому»
Freepik
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Жители столицы выдали гостевой доступ в сервисе «Электронноый дом» более пяти тысяч раз. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Новые технологии управления».

Пользователи могут предоставить один из уровней доступа: начальный, базовый или повышенный. Необходимый вариант выбирает владелец. В рамках «Электронного дома» можно выдать разрешение на использование платформы родственникам, друзьям или арендаторам.

С начальным уровнем видны разделы платформы для конкретного дома и квартиры. С базовым можно не только просматривать информацию, но и сообщать о неполадках или общаться с управляющей компанией. При помощи повышенного уровня - оплачивать счета за ЖКХ-услуги, передавать показания счетчиков, размещать объявления и общаться с соседями.

Оформить гостевой доступ можно через сайт или в приложении «Электронный дом Москва». Обязательное условие - и владелец квартиры, и пользователь с гостевым доступом должны быть зарегистрированы на платформе «Электронный дом».

К платформе присоединились 99% многоквартирных домов столицы. При помощи сервиса можно принимать участие в управлении дома, решать серьезные вопросы, публиковать объявления и переписываться в чатах с соседями.

Ранее москвичам рассказали об эффективности платформы «Электронный дом».

Технологии Москва 2023
06 ноября 2023, 11:10
Два десятка идей участников проекта «Питомцы в Москве» нашли реализацию
Freepik
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В столице реализовали 20 из 22 идей, которые выбрали по итогам проекта «Питомцы в Москве» на платформе «Город идей» в начале года. Об этом сообщили на официальном сайте столичного мэра.

В результате усовершенствовали 26 площадок для собак. Территории для выгула развели на несколько функциональных зон и обустроили износоустойчивым мягким покрытием. Кроме того, на участках для свободного выгула положили рулонные газоны.

Площадки оснастили дополнительными входами и выходами. А для хозяев соорудили удобные места для отдыха и общения: поставили лавочки и защиту от дождя и солнца. Помимо этого, установили информационные стенды и провели освещение.

Также для владельцев собак организовали свыше 40 мероприятий - мастер-классов, встреч с кинологами и ветеринарами. На территории парка «Яуза» построили большую и комфортную кинологическую площадку, размер которой превысил 1,3 гектара. Тут горожане могут дрессировать питомцев, а для проведения соревнований предусмотрели большое поле и трибуны на 170 человек.

Еще две идеи жителей столицы - проведение районных выставок фото питомцев с хозяевами и оснащение площадок шумоизоляцией - реализуют до конца этого года.

Проект «Питомцы в Москве» проходил на платформе «Город идей» с 28 февраля по 6 марта 2023 года. Хозяева животных делились идеями для комфортных условий содержания и выгула собак. Суммарно почти 14,5 тысячи уроженцев столицы предложили 1806 идей по развитию инфраструктуры.

Ранее рассказали, что делать, если собака постоянно лает.

Собаки Животные Москва 2023
06 ноября 2023, 07:40
Железную дорогу начали строить между Крымом и Ростовом-на-Дону
РИА «Новости»
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Стартовало строительство железной дороги, которая свяжет полуостров Крым и Ростов-на-Дону. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий, его слова привело РИА «Новости».

«Этот проект уже начали. Строительство стартует с Акимовки, которая находится юго-западнее Мелитополя. Железная дорога пройдет до Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск», - сказал он.

Балицкий отметил, что железнодорожный узел обезопасит движение транспорта от обстрелов противника. В настоящее время ВСУ частично контролируют огнем железную дорогу на Волноваху вдоль города Пологи через Камыш-Зарю.

«Строительство хотя бы одной ветки решит задачи военных. Самое главное, решит вопросы вывозы угля, лома, железной руды и зерна. Потому что путь через Крымский мост далек, тем более он является объектом повышенной опасности», - подчеркнул глава региона.

Ранее Балицкий выразил уверенность, что ВС России освободят Запорожье.

Крым Поезда
06 ноября 2023, 00:00
Каждый стенд сделан с любовью. Что интересного увидели посетители выставки «Россия» на ВДНХ
РИА «Новости»
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Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября. Регионы страны представили свои достижения в разных областях — от производства до культуры. Посетители увидели на мероприятии много интересного.

Стенд Камчатки нашумел больше остальных регионов, представленных на форуме. Но не только Камчатка нашла, чем удивить. Так, на выставке Московской области представили интерактивные игры по решению управленческих задач. Также на стенде региона можно познакомиться с порталом «Добродел» - одним из самых крупнейших IT-проектов страны. И дети, и взрослые могут почувствовать себя руководителями регионов.

«Хочу сказать, что дети управляют регионом лучше, чем их родители, потому что у нас дети очень прошаренные в этом плане, все знают и играют на ура», - рассказала волонтер стенда Ксения Савицкая.

Постарались все Другие регионы сделали упор на культуру, историю и экономику. Но постарались все. Выставка позволяет совершить настоящее путешествие по России.

«В 75 павильоне все 89 регионов демонстрируют себя и свои экспозиции под одной крышей», - заявила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

Каждый стенд форума сделан с любовью. Некоторые регионы дали посетителям возможность попасть в сокровенные места. Например, Алтайский край показал горы, зелень и леопардов. Такое разнообразие позволило некоторым гостям задуматься о смене региона проживания. Кто-то захотел перебраться в Петербург, кто-то в Ростов-на-Дону, другие - в Тамбовскую область. И таких людей немало.

На выставке 4–5 ноября проходило цифровое шоу о разных эпохах жизни с рамках мероприятия Дни Москвы. Гостям рассказали, как происходили значимые исторические события города, менялись условия жизни москвичей и развивались образование и культура.

ВДНХ Выставка-форум «Россия»

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