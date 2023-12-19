Цифровые проекты Москвы подготовили подарки для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество»

Павильоны проекта «Миллион призов» разместили на 10 фестивальных площадках: там участники «Активного гражданина», «Электронного дома» и «Города заданий» смогут побороться за призы. Кстати, те, кто выполнит особые задания от организаторов, получат особые вознаграждения от проекта «Город заданий».

Уроженцам столицы предлагают стать гостями площадок фестиваля, где можно получить за баллы за участие в заданиях: за выполнение каждого задания дадут по 500 баллов. Атмосферные встречи запланированы с 15 декабря по 8 января.

На 27 площадках фестиваля все желающие смогут поучаствовать в «Рождественском квесте», который познакомит детей и взрослых с чайными традициями в Москве, России и мире. Он открыт каждый день с 11:00 до 21:00.

Кроме того, в этом же задании предлагают посетить один из 23 ледовых катков. Вход и заточка коньков для конкурсантов абсолютно бесплатные. Однако зарегистрироваться на сеанс нужно заранее.

Также на площадках мероприятия в разных районах мегаполиса можно поучаствовать во «Время чая» и «Самый сильный». Попробовать горячий напиток приглашают с 16:00 на 27 фестивальных площадках, а проявить свои физические навыки и таланты - на 26 площадках. За эти задания тоже начислят по 500 баллов.

За выполнение всех задач участники получат 1500 баллов, которые можно обменять на поощрения. Кроме того, за баллы в павильонах «Миллион призов» жители могут приобрести необычные праздничные подарки.

Помимо этого зимний фестиваль откроют в парке «Патриот» в Одинцове 24 декабря. Все заинтересованные смогут увидеть выступления профессиональных фигуристов и цирковых артистов.