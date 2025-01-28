Цифровой рубль впервые протестировали в бюджетном процессе

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В пресс-службе Центробанка не уточнили, о каких конкретно операциях идет речь, но рассказали об обсуждении разных сценариев использования цифрового рубля на уровне региональных бюджетов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков при этом заметил, что 31 января пилотное применение новой валюты в бюджетном процессе обсудят с правительством Чувашии.

В пресс-службе Минфина подтвердили, что сейчас прорабатывают вопрос использования цифрового рубля. В ведомстве также подчеркнули, что проведение каких-либо государственных выплат гражданам России этой валютой пока не предусмотрено.

Заместитель председателя ЦБ Сергей Белов ранее заявил, что страна не планирует отказываться от наличных денег, хотя сейчас активно развиваются цифровые технологии.