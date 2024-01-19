Цифровой профиль мигрантов создадут в России

Документ предполагает сбор биометрических персональных данных и создание цифрового профиля иностранных граждан. Это должно упростить мигрантам получение подтверждение личности.

Кроме того, мигрантам могут усилить меры ответственности за нарушение российских законов. Такие поправки должны предложить силовые ведомства до 20 марта. В том числе, рассматривается мера по заморозке активов иностранцев, причастных террористической деятельности. Эти меры разработает Росфинмониторинг.

Ранее стало известно, что в России введут обязательный консульский учет соотечественников за границей. Власти хотят к июню 2025 года определить понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации» и конкретизировать статус этих людей.

Мигрантам, приезжающим в Россию, создадут цифровые профили. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на правительственный план реализации в 2024–2025 годах концепции миграционной политики России.