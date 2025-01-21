21 января 2025, 17:29

«Цифровая тюрьма». К чему приведут рейтинги покупателей на маркетплейсах

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Рейтинги покупателей на маркетплейсах не только не повысят культуру отношений по линии продавец-покупатель, но они еще и идут в разрез с законом о нераспространении персональных данных. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал юрист Александр Толмачев.

Социальный рейтинг или рейтинг покупателей ввели в Китае в 2010 году.

«Через 15 лет введения такого рейтинга в Китае сегодня человек даже билет не может купить на самолет, переехать на поезде в какой-то другой город без этого самого рейтинга. Его просто не пустят на поезд. Кстати, в Москве уже введен такой рейтинг для таксистов, „Яндекс Такси“. Теперь не только мы ставим лайки или минусы этим таксистам, теперь таксисты говорят: „Ой, знаете, у Вас рейтинг плохой, я Вас в поездку не возьму“», - объяснил специалист.

Эта система никак не связана с интересами людей, она связана только с глобальной экономикой. Рейтинг покупателей нанесет глобальный удар по населению через пять-шесть лет.

«Так как мы взяли китайскую модель управления именно в цифровой экономике, я вас уверяю, через пять-шесть лет мы придем к тому самому социальному рейтингу, от которого китайцы сегодня воют и говорят, что мы находимся в цифровой тюрьме. Чтобы этого не было, сегодня нужно сказать: ребята, никаких этих самых рейтингов вводить не надо, и дело не в сохранении персональных данных, а дело в том, что это внедрение в нашу возможность потом каким-то образом реализовывать свои права», - подытожил юрист.

По его словам, когда социальный рейтинг будет связан с цифровыми деньгами, покупатели не смогут потратить на свои нужды «даже копеечку».

Рейтинги Экономика Маркетплейсы
21 января 2025, 15:01
Москвичи пожаловались на держащую в квартире почти 90 кошек пожилую соседку
Unsplash
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Жительница московского района Ростокино держит в квартире около 90 кошек, при этом не справляется с уходом за ними и не позволяет волонтерам забрать животных. Об этом рассказала в Telegram-канале директор Московского зоопарка, депутат Мосгордумы Светлана Акулова.

Десятки кошек находятся в полной антисанитарии, годами ютятся в переносках и тяжело болеют. При этом их хозяйка снимает на камеру их смерти и морит голодом. Акулова призвала волонтеров срочно помощь животным, а органы государственной власти - проверить женщину на предмет нарушения закона и изъять кошек принудительно.

В октябре суд запретил жителю Алтуфьевского шоссе держать дома 20 кошек после многочисленных жалоб соседей и волонтеров. Концентрация аммиака в квартире была выше нормы в девять раз. Животных разобрали волонтеры, чтобы пристроить в новые семьи.

Волонтеры Женщины Животные Москва Кошки
21 января 2025, 14:23
Володин призвал сделать бесплатным обучение на сварщиков и трактористов
Freepik
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Россиянам следует дать возможность на бесплатной основе получать профессии водителя, тракториста, сварщика, повара и швеи. Это решение поможет развивать экономику в стране. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости».

«Сейчас за это надо платить. Не дело это. Поэтому, если мы говорим, что развитие экономики базируется именно на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, давайте их готовить», - подчеркнул он.

Спикер Госдумы добавил, что в России необходимо открывать больше училищ, в которых молодежь сможет получить профессиональное образование и осваивать рабочие профессии. Он призвал создавать центры для подготовки специалистов не только в крупных, но и в небольших городах.

Ранее экономист Вероника Алехина прокомментировала всплеск интереса россиян к рабочим профессиям. По ее мнению, такие популярность некоторых специальностей увеличилась из-за развития технологий и автоматизации производственных процессов.

Госдума РФ Рабочие места Работа Экономика
21 января 2025, 13:58
В России до 2 миллионов рублей повысили штрафы за продажу детям вейпов и сигарет
РИА «Новости»
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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который повышает ответственность за продажу табачных изделий детям. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

Он уточнил, что проект закона поддержали единогласно.

Штрафы за продажу детям сигарет и вейпов для физических лиц увеличится до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - до 700 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 2 миллионов рублей.

В рамках проверок специалисты установили, что 43% таких товаров продавали с несоблюдением требований маркировки. Они также выявили реализацию табачной продукции возле школ. В общей сложности составили более шести тысяч протоколов об административных правонарушениях.

Володин указал на важность ограждения детей от продукции, которая может угрожать их жизни и нанести вред здоровью.

С 1 января 2025 года в России проиндексировали на 4,6% минимальную цену на сигареты. Стоимость одной пачки увеличилась до 135 рублей.

Дети Курение Госдума РФ Россия
21 января 2025, 11:01
Жителям Подмосковья рассказали, когда в Москве будет настоящая зима
РИА «Новости»
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До конца января в Москве и Подмосковье не будет выпадать значимых снегопадов, а похолодание, наступившее 21 января, продлится всего три дня. Об этом 360.ru рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

«Давайте радоваться, что называется, этому эпизоду настоящей зимы, который нас ожидает сегодня, ну и в ближайшие два дня», - отметила она.

Специалист объяснила, что в ближайшие сутки в Московском регионе выпадет 1-2 сантиметра снега, но до конца месяца высота снежного покрова существенно не изменится.

«Похолодание уже к нам пришло. Сегодня ночью и ближайшие двое суток, во всяком случае, погоду будет определять арктический антициклон, поэтому на фоне повышенного атмосферного давления у нас будет наблюдаться снег от небольшого до умеренного в среду», - подчеркнула она.

Синоптик сообщила, что в столице температура следующей ночью опустится до -5 - -7 градусов, а в области столбики термометра достигнут отметки в -8 градусов.

«И дневная температура тоже будет отрицательная в среду, это -2 - -4 градуса. То есть температура воздуха останется выше климатической нормы, но уже не на 7-10 градусов, как у нас было на прошлой неделе, а где-то на 3-4 градуса», - заявила она.

Позднякова допустила, что мороз продлится до 23 января, а с 24 января в Москве и Подмосковье ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом.

«Дневная температура уже в субботу приблизится к нулевой отметке. В воскресенье не исключено, что температура воздуха будет где-то дневная в пределах 1 - 3 градусов», - подытожила специалист.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что их ожидает теплый февраль. Он добавил, что зимой будет несколько понижений температуры до минус 10-15 градусов.

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