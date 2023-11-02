02 ноября 2023, 00:24

ЧВК «Вагнер» не входила в состав Росгвардии — Хинштейн

РИА «Новости»
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Новости о вхождении ЧВК «Вагнер» в Росгвардию являются ложными. Об этом заявил депутат ГД Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи. Бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы, только в индивидуальном порядке. Структурное поглощение ЧВК Росгвардией - невозможно по определению», - заявил он.

До этого в СМИ появились сообщения, что частная военная компания якобы оказалась в составе Росгвардии. Также распространили информацию, что главой подразделения стал сын предпринимателя Евгения Пригожина Павел.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступили в ряды чеченского спецназа «Ахмат». Он объяснил, что военные и до этого переходили в отряд, но теперь случилось массовое пополнение личного состава. Чеченский лидер выразил уверенность, что примеру своих сослуживцев последуют и другие представители компании.

Росгвардия Россия
01 ноября 2023, 23:38
Надежный и удобный для пассажиров. Чем хорош новый российский самолет Ил-96-400М
Минпромторг России
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В России совершил свой первый полет широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М отечественного производства. Как создавали лайнер, в чем его преимущества перед зарубежными лайнерами, не побоятся ли пассажиры летать на нем — в материале «360».

В пресс-службе правительства России заявили, что Ил-96-400М дополнит линейку гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации. Наряду с МС-21-310, SJ-100 и Ту-214 этот лайнер должен заменить аналоги самолетов ушедших из России компаний.

Характеристики Ил-96-400М Этот самолет создали на базе Ил-96, сконструированного еще в Советском Союзе, рассказал «360» бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. В истории нет ни одного авиапроисшествия, связанного с предшественником нового воздушного судна.

«Поэтому самолет надежный, удобный. Там очень много вещей для пассажиров. Самолет широкофюзеляжный, четырехдвигательный, безопасный, очень большая протяженность полетов», - отметил специалист.

При этом самолет нельзя назвать абсолютно современным. При его создании использовались наработки советских ученых. Кроме того, пока что воздушное судно не очень экономичное.

Он подчеркнул, что сейчас пришло время для использования новейших технологий, которых в России очень много, в том числе в сфере авионики. Отечественные разработки необходимо воплотить в жизнь, чтобы через какой-то промежуток времени самолеты становились все лучше и лучше.

Весь авиапарк из российских самолетов - реальность? Чтобы парк гражданской авиации состоял полностью из отечественных самолетов, потребуется большое количество времени, подчеркнул эксперт. Он добавил, что речь идет о нескольких десятилетиях.

«Я не руковожу авиационной промышленностью, но если бы руководил, я думаю, что два-три года - и мы начали бы уже серьезную работу», - поделился мнением бывший командир.

Бояться нечего Новый Ил-96-400М внешне выглядит красиво, солидно и удобно, подчеркнул Романов. Поэтому пассажиры вряд ли будут опасаться летать на нем. В заключение специалист добавил, что, помимо самолетов, в России нужно заняться аэропортами и аэродромами.

Днем 1 ноября Объединенная авиастроительная корпорация обнародовала видео первого полета Ил-96-400М. В компании уточнили, что командиром воздушного судна был заслуженный летчик-испытатель Сергей Сухарь. Среди других членов экипажа были Игорь Зинов, Сергей Горемыкин, Павел Литвяков и Дмитрий Семенов.

Глава Минпромторга Мантуров подчеркнул, что российские авиаконструкторы продолжат развивать компетенции в создании подобных образцов пассажирских лайнеров в России.

Выхода нет Сейчас Россия не может отказаться от использования Boeing и Airbus. Пока придется продолжать существующую политику и не очень благородное дело, разбирая одни воздушные суда для того, чтобы смогли летать другие, а также менять запчасти на китайские, отметил Романов.

Летчик напомнил, что в Советском Союзе была прекрасная линейка самолетов Туполева. Если бы после распада СССР Россия не пошла по либеральному пути, эти воздушные суда можно было бы модернизировать, обновить и усовершенствовать, уточнил он.

«А деньги, к сожалению, у нас распиливались <…> и вместо того, чтобы выпускать прекрасные самолеты, машины и многое другое, у нас просто шла аренда иностранных самолетов. То есть мы были как колония, и в других отраслях тоже. Поэтому, я считаю, что другого выхода нет», - добавил специалист.

Как проходил первый полет Воздушное судно Ил-96-400М поднялось в небо на высоту до двух тысяч метров и провело там 26 минут. Во время полета проверили работоспособность систем лайнера, его устойчивость, управляемость, а также исправность силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку.

Программа испытаний прошла в штатном режиме, в результате чего была подтверждена стабильная работа российского оборудования и систем, большинство из которых выпустили предприятия Ростеха.

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал первый полет Ил-96-400М демонстрацией высочайшего уровня компетенций отечественных конструкторов и авиазаводов. Он добавил, что новый самолет получил дополнительные возможности в эксплуатации и транспортировке.

Авиация Самолеты Россия
01 ноября 2023, 22:51
«Чем меньше барахла — тем лучше». Путин прокомментировал новые санкции ЕС
Пресс-служба Кремля
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Очередные санкции Европейского союза вряд ли напугают Россию. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

В частности, глава государства прокомментировал возможный запрет ЕС на ввоз в Россию отверток и иголок.

«Чем меньше барахла - тем лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать клопов», - подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что санкционный запал стран Запада почти исчерпан. Государства пытались наказать ограничениями Россию, но в итоге сделали только хуже себе. Власти западных стран дошли до абсурда, угрожая запретом поставок иголок и отверток, заключил Путин.

Очередной, 12-й пакет санкций Евросоюза против России подразумевает торговые ограничения на 5,3 миллиарда долларов. В список ограничений также могут войти 100 физических и 40 юридических лиц. ЕС также рассматривает возможность запретить импорт алмазов, обработанных материалов, строительной и алюминиевой продукции.

Санкции Запад Владимир Путин
01 ноября 2023, 20:47
Автоконцерны попросили власти решить проблему с доставкой машин в салоны — СМИ
unsplash.com
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Российские концерны «АвтоВАЗ» и «Соллерс» обратились к властям с просьбой помочь решить проблему дефицита автовозов. Об этом сообщил источник РБК.

С начала 2023 года на рынке наблюдается критическая ситуация с перевозкой новых машин в салоны. Это связано с нехваткой автовозов и дефицитом водителей такой техники.

«В результате тарифы на такие перевозки резко выросли, чуть ли не в два раза», - заявил источник.

Представители «АвтоВАЗа» и «Соллерса» подтвердили наличие проблемы. Этот вопрос особенно обострился во второй половине 2023 года. Из-за этого УАЗ вел надбавку к цене машины у дилера - 50 тысяч рублей на один автомобиль.

Продажи компании «АвтоВАЗ» в сентябре 2023 года выросли почти в два раза. Всего удалось реализовать до 36 200 автомобилей Lada. Производство машин в первый месяц осени выросло на 17% по сравнению с августом.

Россия Машины АвтоВАЗ
01 ноября 2023, 19:07
Жильцам пострадавшего при падении Су-34 дома в Ейске начали выдавать ключи от квартир
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Жителям многоэтажки в Ейске, восстановленной после падения военного самолета Су-34 в 2022 году, начали выдавать ключи от квартир. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Одна семья уже получила ключи. Остальным собственникам их будут выдавать поэтапно.

В квартирах установили входные двери, индивидуальные приборы учета, газовые плиты и необходимую сантехнику. Также власти принимают от жильцов заявления на выплаты для проведения отделочных работ, ее размер - 20 тысяч рублей на один квадратный метр площади.

Девятиэтажка получила повреждения год назад из-за падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. После крушения начался пожар, загорелись сразу несколько этажей. В результате трагедии пострадали почти 50 человек и погибли еще 16 , среди которых были дети. Причиной падения самолета назвали попадание чаек в двигатель набиравшего высоту истребителя.

Многоэтажку решили восстанавливать. Площадь, на которой велись работы, составила около семи тысяч квадратных метров. Жителей нескольких подъездов на время отселили, им выплатили компенсацию расходов на аренду жилья.

В конце сентября самолет Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Экипаж успел катапультироваться, после этого пилотов эвакуировали на аэродром базирования. Разрушений инфраструктуры не было.

Краснодар Самолеты Су-34 упал на жилой дом в Ейске

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