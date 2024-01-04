Накануне в Сети появилась информация о том, что в поселке Красный Ростовской области 1 января мигрант ударил ребенка, а потом приехал с вооруженными земляками с призывом «резать всех местных старше семи лет».

«Эти люди ведут себя так, потому что чувствуют свою безнаказанность, верят, что диаспора договорится и „отобъет“ их, а полиция не вмешается. Нужно сделать все, чтоб это чувство безнаказанности у них пропало», - написал Хинштейн В первую очередь правоохранители, подчеркнул он, должны установить гражданство мигрантов. Если гражданство «по рождению - судить со всей строгостью, если приобретенное - судить по всей строгости и лишать» его.

Хинштейн добавил, что сотрудники Росгвардии уже проверяют наличие разрешения на хранение и ношение оружия у участников конфликта.

По данным Следственного комитета , в одном из населенных пунктов Ростовской области произошел конфликт между местными жителями и мигрантом.

«Иностранный гражданин нанес несовершеннолетнему телесные повреждения. Также отмечается противоправное поведение мигрантов в отношении местного населения», - отметили в ведомстве.

По данному факту следователи уже начали проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.