26 марта 2024, 01:01

«Чудовищное преступление». Петербуржец извинился за посты о теракте в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Петербуржец Николай Конашенок, задержанный за посты о теракте в Crocus City Hall, извинился за свои слова. Видео, снятое полицией Санкт-Петербурга, опубликовала «Фонтанка».

В ролике Конашенок пересказывал свои посты, касающиеся теракта в Crocus City Hall и извиняется за них.

«Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм, совершено чудовищное преступление», - заявил задержанный.

Ранее петербуржец опубликовал в социальной сети два провокационных поста о нападении террористов в Crocus City Hall. Позже он удалил сообщения, но они успели вызвать волну негодования.

Сотрудники Центра «Э» задержали автора постов в аэропорту «Пулково» - он собирался лететь в Ереван. Его доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также стало известно, что жена Николая Конашенко - бывший директор АНО «Новая Голландия». После постов мужа она покинула свой пост.

Санкт-Петербург Уголовное дело Терроризм Преступления Видео Экстремизм Полиция
26 марта 2024, 02:41
Астрономы объяснили природу светящегося объекта над Хабаровском
Freepik
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Неопознанный объект, который наблюдали в небе жители Дальнего Востока, был не кометой. Это сгорание в земной атмосфере космического аппарата или части ракеты-носителя, рассказал РИА «Новости» научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

«Это точно не комета, так как падение кометы в земной атмосфере всегда происходит с намного большими скоростями и большим энерговыделением. Дробление в атмосфере на сравнительно долгоживущие части у комет тоже не наблюдается», - сказал он Астроном пояснил, что такое дробление указывает на разрушение сложной конструкции, которая состоит из множества прочных элементов, способных разрушаться в атмосфере длительное время. Речь идет о ступени ракеты или спутнике.

Такое же мнение выразил крымский астроном-любитель Александр Якушечкин. На Дальнем Востоке наблюдали падение космического аппарата или части ракеты-носителя, отметил он.

Украинские военные ранее «зафиксировали полет НЛО» в зоне боевых действий.

Природа Космические спутники Дальний Восток
26 марта 2024, 02:20
«Скорбим и соболезнуем». ФК «Химки» направит средства от домашнего матча жертвами теракта в Crocus City Hall
Телеканал «360»
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Футбольный клуб «Химки» направит все собранные средства от домашнего матча пострадавшим в теракте в Crocus City Hall. Об этом рассказал «360» генеральный директор клуба Николай Оленев.

Футбольный клуб в полном составе приехал к мемориалу памяти жертв теракта в концертном зале Crocus City Hall. Футболисты возложили цветы в память о погибших.

«Я думаю, что для всей страны это огромное и важное событие. В плане того, что нужно отдать дань памяти. Мы также как футбольный клуб от лица команды скорбим и соболезнуем близким в столь тяжелый момент», - заявил капитан команды Равиль Нетфуллин.

Оленев отметил, что клуб окажет помощь пострадавшим в теракте.

«Наш домашний матч 2 апреля, мы приняли решение все собранные средства направить жертвам этой жуткой трагедии», - заявил он.

Нападение на Crocus City Hall произошло вечером в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути, после чего подожгли здание. В результате теракта погибли 139 человек.

Химки Футбол Цветы Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 02:09
«Пришло время». Константин Малофеев заявил об уходе из ВРНС
РИА «Новости»
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Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев рассказал, что принял решение об уходе с поста замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Он уже попросил Патриарха Московским и всея Руси Кирилла «отпустить его».

По словам Малофеева, за весь 2023 год он посетил около 40 регионов России, где работают отделения ВРНС.

«Нам нужно было открыть 89 отделений. Цель достигнута. Форумы стабильно организовываются. С ними сотрудничают администрации губернаторов, региональные Общественные палаты. Поэтому работа стала стабильной. И я в связи с этим посчитал, что свое дело сделал», - рассказал он.

Теперь Малофеев планирует сосредоточиться на работе на телеканале, чтобы «возглавить собственный Царьград». Он отметил, что сейчас важно создать образ будущего страны, а эта задача потребует много сил и энергии.

В феврале 2023 года учредитель телеканала «Царьград» Малофеев возглавил Совета Союза добровольцев Донбасса.

Патриарх Кирилл
26 марта 2024, 01:49
Компания Vegas анонсировала открытие своих ТРК 26 марта
РИА «Новости»
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В Подмосковье торгово-развлекательные комплексы «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» откроются для посетителей 26 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«Со вторника вы сможете вновь посетить любимые магазины, рестораны и другие проекты Vegas», - говорится в сообщении.

Эти торговые центры принадлежат компании Crocus Group, управлявшей концертным залом Crocus City Hall, где произошла трагедия. СМИ сообщали, что 25 марта их временно закрыли на неопределенный срок после теракта.

До этого бывший первый вице-президент Crocus Group и сын владельца компании Эмин Агаларов заявил, что судьбу Crocus City Hall решат с учетом «мнения страны». На сегодняшний день в число приоритетных задач входит разбор завалов и помощь пострадавшим во время теракта, а не вопрос восстановления концертной площадки.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что во время нападения террористов охранники Crocus City Hall не успели достать оружие из арсенала , который находился в соседнем здании.

Россия Стрельба в Crocus City Hall

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