«Чудовищное преступление». Петербуржец извинился за посты о теракте в Crocus City Hall

Читайте нас в:

В ролике Конашенок пересказывал свои посты, касающиеся теракта в Crocus City Hall и извиняется за них.

«Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм, совершено чудовищное преступление», - заявил задержанный.

Ранее петербуржец опубликовал в социальной сети два провокационных поста о нападении террористов в Crocus City Hall. Позже он удалил сообщения, но они успели вызвать волну негодования.

Сотрудники Центра «Э» задержали автора постов в аэропорту «Пулково» - он собирался лететь в Ереван. Его доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также стало известно, что жена Николая Конашенко - бывший директор АНО «Новая Голландия». После постов мужа она покинула свой пост.