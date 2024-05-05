Чудотворную Казанскую икону Божией Матери передадут в храм Христа Спасителя

«Сегодня я бы хотел этот святой образ, который стал как бы моим келейным образом, передать в храм Христа Спасителя», - сказал глава РПЦ.

Он добавил, что икону также доставят в регионы для поклонения. Как уточнил патриарх, Казанская икона находилась еще в ополчении Минина и Пожарского и хранилась в Казанском соборе.

Ранее патриарх Московский и всея Руси провел ночную пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Он помолился о защите «священных пределов» страны. Глава РПЦ поздравил верующих с праздником Воскресения Христова, напомнив, что восстание Господа из гроба свидетельствует о грядущем всеобщем воскресении.

Пасха - самый радостный и светлый христианский праздник, который начинается после Великого поста. В этот день принято поздравлять друг друга, ходить в храм и посвящать время домашним молитвам.