05 мая 2024, 17:40

Чудотворную Казанскую икону Божией Матери передадут в храм Христа Спасителя

РИА «Новости»
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Чудотворную Казанскую икону Божией Матери, хранившуюся в соборе на Красной площади, передадут в храм Христа Спасителя. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня я бы хотел этот святой образ, который стал как бы моим келейным образом, передать в храм Христа Спасителя», - сказал глава РПЦ.

Он добавил, что икону также доставят в регионы для поклонения. Как уточнил патриарх, Казанская икона находилась еще в ополчении Минина и Пожарского и хранилась в Казанском соборе.

Ранее патриарх Московский и всея Руси провел ночную пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Он помолился о защите «священных пределов» страны. Глава РПЦ поздравил верующих с праздником Воскресения Христова, напомнив, что восстание Господа из гроба свидетельствует о грядущем всеобщем воскресении.

Пасха - самый радостный и светлый христианский праздник, который начинается после Великого поста. В этот день принято поздравлять друг друга, ходить в храм и посвящать время домашним молитвам.

Праздники РПЦ Пасха Патриарх Кирилл Красная площадь
07 мая 2024, 04:03
Назван самый выгодный месяц для летнего отпуска в 2024 году
Freepik
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Самый выгодный месяц для отпуска этим летом оказался июль. Это связано с большим количеством в нем рабочих дней, объяснила РИА «Новости» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Эксперт оценила период с июня по август 2024 года.

«Логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период», - пояснила она.

Санина добавила, что количество рабочих и выходных дней в месяце не влияет на размер зарплаты работников, получающих оклад. При этом стоимость рабочих дней в разные месяцы может отличаться, поэтому невыгодно уходить тогда, когда их меньше.

Сервис провел исследование, выяснив, что 69% опрошенных россиян планируют взять отпуск летом. При этом в июне планируют отдохнуть 17% респондентов, в июле - 28%, а в августе - 24%. Кроме того, 31% опрошенных будут работать.

Некоторые участники опроса используют для отдыха несколько дней отпуска (3%). Кому-то хватит недели (9%) или двух (57%), чтобы расслабиться.

Ранее аналитики сервиса Moneyman выяснили, что 27% россиян не планируют отдыхать в этом году.

Отпуск
07 мая 2024, 01:22
Организаторы ПМЭФ-2024 объявили о завершении сбора тем для обсуждения от россиян
РИА «Новости»
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На крауд-платформе идея.росконгресс.рф завершился сбор тематик для обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году. Начиная с 8 апреля россияне подали 2087 тем, что на 65% больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

«Авторами стали 1047 пользователей крауд-платформы. За весь период сбора участники оставили 2689 комментариев», - уточнили организаторы.

Предложения распределили по категориям. Наибольшее количество тем относится к сохранению населения, здоровья и благополучия людей. Это 498 предложений, или 24% от общего количества поступивших инициатив. На втором месте категория «Другое», в которую вошли 343 темы, на третьем - «Комфортная и безопасная среда для жизни» - 331.

Не менее востребованными оказались категории «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (323 темы), «Цифровая трансформация» (315 тем) и «Возможности для самореализации и развития талантов» (277 тем).

Интерес также вызвали темы, касающиеся поддержки семьи и многодетности, стимуляции рождаемости, здравоохранения, ЖКХ и благоустройства, а также муниципального и госуправления.

По словам экспертов фонда, сбор инициатив снова доказал, что россияне переживают о будущем страны и готовы предлагать свежие идеи для ее развития. Они отметили, что диалог между активными гражданами и государством укрепляется с каждым годом. Некоторые авторы не раз участвовали в сборе тем для форума.

По итогам сбора 25 авторов, чьи идеи окажутся наиболее востребованными, пригласят на форум.

Ранее «Росконгресс» сообщил об определении новой концепции Молодежного дня ПМЭФ , который пройдет 8 июня.

Санкт-Петербург ПМЭФ-2024
06 мая 2024, 16:56
Nordwind Airlines предоставила резервный борт после отмены рейса Москва — Оренбург
РИА «Новости»
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Авиакомпания Nordwind Airlines предоставит резервный борт пассажирам отмененного рейса из Москвы в Оренбург. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе перевозчика.

«В связи с возвратом воздушного судна авиакомпания планирует перевозку пассажиров на резервном самолете. Приблизительное время вылета - 16:30 по Москве», - сообщили в Nordwind Airlines.

Из аэропорта Шереметьево в Оренбург 6 мая вылетел самолет рейса N4 77. Однако спустя 30 минут после вылета экипаж принял решение о возвращении в воздушную гавань. На борту находились семь членов экипажа и 160 пассажиров. Пассажиров обеспечили всеми необходимыми услугами на период ожидания нового самолета.

В пресс-служба аэропорта Шереметьево 360.ru сообщали, что причиной возвращения самолета стала техническая причина.

Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Москва
06 мая 2024, 16:38
Посла Франции вызвали в МИД России
РИА «Новости»
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В понедельник посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Кроме него, в МИД вызвали посла Великобритании.

«В МИД России вызваны два посла: Франции и Британии», - написала Захарова.

РИА «Новости» уточнило, что глава французской дипмиссии уже прибыл в здание российского внешнеполитического ведомства. Ответить на вопросы журналистов он наотрез отказался.

Ранее иностранные СМИ сообщили, что Франция направила в зону украинского конфликта военнослужащих Иностранного легиона , они разместились в городе Славянск в Донецкой Народной Республике.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что французских военных на Украине станут считать интервентами. По его словам, решение президента республики Эммануэля Макрона об отправке войск станет для него «лебединой песней».

Великобритания Мария Захарова Россия МИД РФ Франция

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