Чубайса потребуют признать иноагентом

По словам депутата, поводом для обращения в ведомство послужило открытие Центра российских исследований на средства Чубайса в Тель-Авивском университете.

«Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать», - отметил парламентарий.

Хамзаев уточнил, что Чубайс долго проработал в госаппарате, имея доступ к секретным сведениям, а также постоянно игнорировал вопросы, задаваемые обществом.

Депутат считает, что правоохранителям необходимо организовать проверку и выяснить, как Чубайс смог вывезти деньги из России, если он может финансировать сомнительные центры в Израиле.