Чубайс понизил требования к фигурантам дела о краже его усадьбы

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По его словам, Чубайс продолжает настаивать на привлечении фигурантов к уголовной ответственности, его показания не изменились.

«На последнем заседании в Хамовническом районном суде прокурор огласила показания потерпевшего Чубайса, согласно которым он снизил свои исковые требования в качестве потерпевшей стороны», - рассказал юрист.

Макаров уточнил, что подсудимые и их защита настаивали на личном присутствии экс-главы «Роснано» в суде. С момента возбуждения дела произошли существенные изменения, добавил адвокат. По информации издания, следующее судебное заседание состоится 16 января.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию. Он также напомнил, что после передачи российской электроэнергетики в частные руки не произошло обещанного наращивания мощностей отрасли.