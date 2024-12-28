28 декабря 2024, 08:17

Чубайс понизил требования к фигурантам дела о краже его усадьбы

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Экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его усадьбы в деревне Переделки на пять миллионов рублей. Теперь он рассчитывает на компенсацию в размере 65 миллионов, заявил ТАСС адвокат одного из подсудимых Вячеслав Макаров.

По его словам, Чубайс продолжает настаивать на привлечении фигурантов к уголовной ответственности, его показания не изменились.

«На последнем заседании в Хамовническом районном суде прокурор огласила показания потерпевшего Чубайса, согласно которым он снизил свои исковые требования в качестве потерпевшей стороны», - рассказал юрист.

Макаров уточнил, что подсудимые и их защита настаивали на личном присутствии экс-главы «Роснано» в суде. С момента возбуждения дела произошли существенные изменения, добавил адвокат. По информации издания, следующее судебное заседание состоится 16 января.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию. Он также напомнил, что после передачи российской электроэнергетики в частные руки не произошло обещанного наращивания мощностей отрасли.

Суд Кражи Анатолий Чубайс Роснано
28 декабря 2024, 09:25
В РЖД собрали «стаю» робопсов для работы на опасных участках железной дороги
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На потенциально опасных для людей участках железной дороги скоро смогут работать биоморфные роботы. В Telegram-канале РЖД рассказали о тестировании первых экземпляров.

Сейчас в «стае» три робопса, которых «дрессируют» ученые из НИИАС. Устройства оснащены камерами и лидерами, данные с которых автоматически передаются на компьютер.

Осенние испытания железных собак проходили на грузонапряженных станциях в столичном регионе. Специалисты изучили выполнение роботами алгоритмов, их перемещение на лапах и колесах, а также время автономной работы аккумуляторов.

«В перспективе робопсов можно задействовать для контроля соблюдения охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава», - уточнили в РЖД.

Российские специалисты приступили к разработке робота БРЧ-1 - самоходящего андроида, который превосходит человека по силе. Его планируют использовать в военных целях.

РЖД Роботы Ученые
28 декабря 2024, 08:42
В Думу внесли проект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП
Global Look Press
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Правительство подготовило и внесло в Государственную Думу законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Документ опубликован в думской электронной базе

Проектом предлагается внести изменения в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса России. Обе касаются незаконного образования юридических лиц через подставных лиц и незаконного использования документов для создания таких юридических лиц.

За незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя хотят ввести штраф в размере до 300 тысяч рублей или принудительные работы на срок до трех лет.

Кроме того, авторы законопроекта предложили освободить от уголовной ответственности лиц, которые впервые совершили преступление, связанное с незаконным созданием юридического лица или индивидуального предпринимателя, и активно способствовали расследованию дела.

Ранее депутат от «Новых людей» Владимир Плякин предложил проиндексировать штрафы для чиновников за хамство в адрес избирателей и игнорирование их обращений.

Штрафы Рубль Россия Работа Образование
28 декабря 2024, 01:25
Семья простилась с Янисом Тиммой
Global Look Press
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Семья и близкие друзья попрощались с Янисом Тиммой в Риге. Церемония прошла в крематории, сообщил Lsm.

«Я очень хорошо знал Яниса, мы вместе играли в сборной, вместе пережили много хороших моментов. Конечно, мне и всему латвийскому обществу очень грустно, что это произошло… У него было очень доброе сердце и он был очень хорошим человеком», - рассказал Латвийскому телевидению бывший капитан национальной сборной Янис Блумс.

Тимма с 2014 года провел 68 матчей в футболке сборной Латвии. В своей клубной карьере за пределами республики наиболее значимых успехов спортсмен достиг в командах Испании, России и Греции.

Баскетболист совершил самоубийство в Москве 17 декабря. Тело спортсмена обнаружили в хостеле. Незадолго до этого Хорошевский суд Москвы развел Тимму и Анну Седокову - инициатором разрыва была певица. Позднее отец Тиммы обвинил Седокову «в создании ада для семьи».

Спортсмены Латвия Семья Анна Седокова
28 декабря 2024, 00:30
РПЦ озвучила список запрещенных профессий для священников
РИА «Новости»
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Синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил документ о светской трудовой деятельности священнослужителей. В нем руководство церкви обозначило, чем нельзя заниматься служителям церкви. Документ опубликовали на официальном сайте РПЦ.

Кем нельзя работать священникам Священнослужителям запрещено быть правителями, мирскими начальниками, а также нести воинскую службу и участвовать в боевых действиях. Кроме этого, согласно перечню, служители церкви не могут участвовать в сценической деятельности, в том числе в различных вокальных шоу.

Клирикам официально запретили работать официантами и барменами, или кем бы то ни было в питейных и игорных заведениях.

Также в синоде указал, что священники не должны заниматься профессиональным спортом. Такие занятия не получится совмещать со служением церкви, «которое тоже предполагает полную отдачу».

Кем можно работать служителям церкви Кроме запретов, в документе обозначили профессии, допустимые для служителей церкви. Среди них водители, педагоги, репетиторы, переводчики и художники. Также клирики могут работать врачами, однако им запретили совершать аборты и эвтаназии.

Еще синод разрешил священнослужителям продавать продукты и изделия собственного производства и излишки урожая. Правда, в этом случае решение должен утвердить архиерейский собор.

«Принимая решение о трудовой деятельности на светском поприще, клирик должен помнить о том, что он остается служителем Церкви Господней, соработником у Бога и участником в совершении важнейшего дела - спасения людей во Христе», - напомнили священнослужителям в документе.

Ранее синод РПЦ освободил митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией. Митрополит стал фигурантом кандальной истории с домогательствами.

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