Чубайс опроверг сообщения СМИ о бегстве из Израиля

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«Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», - сказал Чубайс кратко.

По данным Telegram-канала Baza, он пробыл в Дубае всего два дня. Вместе с супругой Чубайс остановился в отеле Ritz Carlton в номере с видом на океан. За него бывший глава «Роснано» заплатил в пересчете на рубли около 275 тысяч.

Недавно в СМИ появилась информация, что Чубайс улетел из Израиля после эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Telegram-канал Mash опубликовал снимок из аэропорта Тель-Авива , на котором запечатлели похожего на него человека. Рядом стояла женщина, ее черты лица напоминали супругу российского политика - Авдотью Смирнову.

Весной прошлого года стало известно, что экс-спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития переехал с семьей в Израиль. Немецкий журнал Detal заявлял, что Чубайс запрашивал в МВД страны специальные документы. Однако сам бывший глава «Роснано» опроверг данную информацию.