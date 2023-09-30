Чрезвычайную ситуацию объявили в Липецке из-за аварии на водоводе
Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила, что в городе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва водовода. Как рассказала мэр в своем Telegram-канале, непосредственно до поврежденной трубы рабочим удалось добраться только этой ночью.
Глава города рассказала, что осмотрела место аварии этой ночью. Она пояснила, что из-за обваливающегося грунта ремонтникам приходится расширять периметр раскопок. Из-за этого пришлось ограничить подачу холодной воды на юго-западную и северо-западную котельные Липецка, чтобы не увеличивать количество отключенных домов утром.
«Ввели режим ЧС локального характера на муниципальном уровне. Создана оперативная группа для оперативного реагирования и информирования. <...> Сейчас подрядчик готовит хомут и во второй половине обещает устранить пробоину. В этом случае к вечеру мы сможем восстановить водоснабжение», - заявила Уваркина.
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