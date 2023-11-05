Читает стихи. Робот Арди представил стенд Пермского края на выставке «Россия»
Человекообразный робот Арди представил стенд Пермского края на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Уникальную машину разработала компания «Дабл Ю Экспо». Создание длилось около года - в основу робота легло программное обеспечение с технологией Motion Capture, позволяющее воспроизводить эмоции и жесты человека.
«У Арди 600 микровыражений лица, он умеет эмоционально петь, знает много стихов пермских авторов и читает их с большим удовольствием», - рассказали пермские власти.
Взрослые и дети сделали селфи с роботом. Гости выставки получили массу впечатлений, ознакомившись со стендом Пермского края.
Посетителям международного форума представили уникальные продукты от отечественных производителей. Вкусный уголок открыли в павильоне Винной ярмарки. Гостям предложили попробовать и приобрести сыр от курганских монахов, алтайский мед, томскую жимолость и многое другое.