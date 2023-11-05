Читает стихи. Робот Арди представил стенд Пермского края на выставке «Россия»

Вице-премьер Белоусов заявил о росте секторов экономики, обеспечивающих импортозамещение

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Рост секторов экономики, обеспечивающих импортозамещение, ежемесячно составляет 5-7%, рассказал вице-премьер России Андрей Белоусов в рамках выставки-форума «Россия». Его слова привел ТАСС.

Речь идет о производстве оборудования, машиностроении и выпуске товаров временного пользования для населения, отметил Белоусов.

«Высокая динамика ненефтегазовых доходов говорит прежде всего о том, что у нас несырьевой экспорт достаточно быстро развивается», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее Белоусов сообщил, что в 2022 году Россия вступила в этап укрепления суверенитета. Для его обеспечения необходимо наличие эффективного производства, ресурсов для развития и современной инфраструктуры.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, доминировавшие ранее экономики «сдуваются» , а их на место приходят новые. В том числе Россия, подчеркнул министр.