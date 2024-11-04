«Чистка пошла». Силовики нагрянули с обыском к подавшему в отставку главе Ростовской области

Обыски прошли в кабинете Голубева в здании регионального правительства 2 ноября.

«Чистка пошла. Приехали из Москвы. Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела», - сообщил источник журналистов.

В числе подозреваемых в махинациях с крупными денежными средствами оказались несколько заместителей сити-менеджера Алексея Логвиненко. После обысков силовики вынесли предупреждения, ограничившись беседой в кабинете.

Источник издания в региональном правительстве уточнил, что столичные силовики уже затребовали документацию по строительству Западной хорды и застройке левого берега Дона. Там вскрылись большие нарушения. Кроме того, перепроверяется документация, касающаяся денежных потоках во время строительства объектов к чемпионату миру 2018 года.

По словам источника в силовых структурах, по команде сверху поднимут и проверят все, что «долгие годы „находилось под покровом тайны“.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Ростовской области бывшего гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.