04 ноября 2024, 21:34

«Чистка пошла». Силовики нагрянули с обыском к подавшему в отставку главе Ростовской области

РИА «Новости»
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Московские правоохранители нагрянули с обыском в рабочий кабинет подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева, который ранее заявил, что переходит на другую работу. Об этом сообщило издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Обыски прошли в кабинете Голубева в здании регионального правительства 2 ноября.

«Чистка пошла. Приехали из Москвы. Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела», - сообщил источник журналистов.

В числе подозреваемых в махинациях с крупными денежными средствами оказались несколько заместителей сити-менеджера Алексея Логвиненко. После обысков силовики вынесли предупреждения, ограничившись беседой в кабинете.

Источник издания в региональном правительстве уточнил, что столичные силовики уже затребовали документацию по строительству Западной хорды и застройке левого берега Дона. Там вскрылись большие нарушения. Кроме того, перепроверяется документация, касающаяся денежных потоках во время строительства объектов к чемпионату миру 2018 года.

По словам источника в силовых структурах, по команде сверху поднимут и проверят все, что «долгие годы „находилось под покровом тайны“.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Ростовской области бывшего гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

МВД РФ Коррупция Россия Чиновники Владимир Путин Полиция
04 ноября 2024, 20:46
Эрнст призвал не запрещать дипфейки в России
РИА «Новости»
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Директор Первого канала Константин Эрнст выступил с призывом не запрещать дипфейки, чтобы не навредить развитию технологий. Об этом он заявил на сессии «Будущее технологий» в рамках научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее».

Эрнст выразил уверенность, что запретить дипфейки на законодательном уровне так же бессмысленно, как и плохую погоду. По его мнению, запрет негативно скажется на развитии технологий и сделает российские компании неконкурентоспособными на мировом рынке.

Глава Первого канала также пояснил, что дипфейк не отличается от фейка и юридически является частным случаем. Он отметил, что в России уже существует закон о фейках, который отлично работает.

В ходе выступления Эрнст также сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером.

Причиной такого мнения он назвал iPhone. По словам Эрнста, это чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества».

Первый канал Дипфейк Технологии Константин Эрнст
04 ноября 2024, 19:36
Экс-глава МИД Австрии назвала безопасной жизнь в России
РИА «Новости»
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о высоком уровне безопасности в России. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

«Я знаю много людей, которые хотели бы переехать в Россию, потому что считают Россию нормальной», - отметила Кнайсль.

По ее мнению, в России отношения между мужчинами и женщинами «более нормальные». Экс-дипломат подчеркнула, что благодарна возможности жить в сельской местности.

Кнайсль удивило, что она может гулять с собаками в любое время суток. По ее словам, это невозможно в большинстве городов Европы. Больше всего, добавила бывший министр, ее поразила широта русского сердца, доброта и отзывчивость людей.

Экс-министр иностранных дел Австрии переехала в Рязанскую область.

Ранее она назвала Владимира Путина отличным президентом, который очень хорошо разбирается в человеческой природе.

Австрия Европа Россия Владимир Путин
04 ноября 2024, 01:53
«Татнефть» потребовала взыскать с «Туполева» 5,6 миллиарда рублей
РИА «Новости»
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Нефтяная компания «Татнефть» потребовала от суда взыскать с АО «Туполев» и его филиала Казанского авиационного завода имени Горбунова 5,6 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует запись в картотеке Арбитражного суда Татарстана.

Иск в суд поступил в производство 1 ноября. Его зарегистрировали в разделе «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

Суть иска неизвестна, его будет рассматривать суд первой инстанции. Сумма исковых требований указана в размере 5 607 347 200 рублей.

Ранее стало известно, что «Татнефть» планирует направить 91,2 миллиарда рублей на строительство завода терефталевой кислоты на своем нефтеперерабатывающем заводе «ТАНЕКО». Инвестиционный совет Татарстана на заседании 13 октября одобрил проект компании.

Рубль Суд Татарстан Заводы
04 ноября 2024, 00:54
Толпа молдаван у посольства в Москве освистала члена избиркома
РИА «Новости»
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Собравшиеся у посольства Молдавии в Москве люди освистали члена избирательной комиссии после того, как он вышел к ним и заявил, что бюллетени закончились. Об этом сообщил RT.

В публикации канала прикрепили видео с места событий. На кадрах слышно, как недовольная толпа свистит и жалуется.

Ранее ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в РФ - два в Москве и по одному в Петербурге, Ярославле и Сургуте. МИД России одобрил открытие только двух пунктов в Москве.

Как сообщили журналисты, все бюллетени для голосования на выборах молдавского лидера в Москве закончились. Проголосовать успели далеко не все - примерно полтора тысяч молдаван до сих пор стоят в столице перед участками.

Корреспондент канала поговорил с семьей, которая поучаствовала в голосовании последней. Они рассказали, что являются уроженцами гагаузского Комрата, но уже более 20 лет живут в России. Им было важно оставить свой голос, потому что любят свою родину и хотят, чтобы все жили в мире.

Ранее полицейские Молдавии задержали женщину из района Унгены, которая могла вербовать своих односельчан. Она платила им, чтобы люди отдавали свой голос за определенного кандидата.

Молдавия ЦИК РФ Россия Выборы Москва Майя Санду Выборы президента Молдавии

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