«Чистка пошла». Силовики нагрянули с обыском к подавшему в отставку главе Ростовской области
Московские правоохранители нагрянули с обыском в рабочий кабинет подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева, который ранее заявил, что переходит на другую работу. Об этом сообщило издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обыски прошли в кабинете Голубева в здании регионального правительства 2 ноября.
«Чистка пошла. Приехали из Москвы. Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела», - сообщил источник журналистов.
В числе подозреваемых в махинациях с крупными денежными средствами оказались несколько заместителей сити-менеджера Алексея Логвиненко. После обысков силовики вынесли предупреждения, ограничившись беседой в кабинете.
Источник издания в региональном правительстве уточнил, что столичные силовики уже затребовали документацию по строительству Западной хорды и застройке левого берега Дона. Там вскрылись большие нарушения. Кроме того, перепроверяется документация, касающаяся денежных потоках во время строительства объектов к чемпионату миру 2018 года.
По словам источника в силовых структурах, по команде сверху поднимут и проверят все, что «долгие годы „находилось под покровом тайны“.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Ростовской области бывшего гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.