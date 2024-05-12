12 мая 2024, 16:17

Число женщин в репродуктивном возрасте в России снизилось

РИА «Новости»
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Количество женщин в репродуктивном возрасте еще длительное время будет уменьшаться. Об этом на заседании комитета по труду и социальной политике в Государственной думе заявила исполняющая обязанности вице-премьера России Татьяна Голикова.

«Еще длительное время будем наблюдать тенденцию по снижению количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте», - сказала она.

Голикова отметила, что с 2028 года ожидается начало прироста количества женщин в возрасте 20-29 лет. По ее словам, судя информации Росстата, по итогам 2023 года коэффициент рождаемости в России составил 1,41.

Президент Владимир Путин подписал указ о целях развития России на ближайшие шесть лет с перспективой до 2036 года. Среди семи пунктов указано, что к 2030 году показатель рождаемости необходимо поднять до коэффициента 1,6.

Женщины Россия
12 мая 2024, 13:15
Посол России в Мозамбике Суриков умер в 68 лет
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Занимавший пост посла России в Мозамбике с 2017 года Александр Суриков умер в возрасте 68 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел сообщило РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предварительной причиной смерти врачи назвали инсульт.

«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков», - заявили в пресс-службе.

Выпускник МГИМО Александр Суриков находился на дипломатической работе с 1978 года. Работал как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом.

С 2004 по 2008 годы занимал пост главы отдела экономического сотрудничества, после до 2012 года работал в Испании на должности советника-послания. Вернувшись в Москву, получил должность заместителя директора департамента информации и печати МИД России, откуда перешел на пост замглавы департамента Африки. С 2017 года работал послом в Мозамбике.

Африка Россия МИД РФ
12 мая 2024, 04:16
Россиян не выпустят за границу из-за незаконного ремонта
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Проведение незаконной перепланировки в квартире может обернуться для собственника не только многомиллионным иском, но еще и запретом на выезд из России. Цель ограничения  — обеспечение исполнения судебных решений, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Проведение незаконной перепланировки в квартире может обернуться для собственника не только многомиллионным иском, но еще и запретом на выезд из России. Цель ограничения - обеспечение исполнения судебных решений, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Она напомнила, что в законе «Об исполнительном производстве» оговорен перечень мер, направленных на стимулирование должников к исполнению решений суда. При этом ограничение на выезд из страны самая неприятная. Ее могут наложить на срок до полугода, а затем и продлить.

«Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава», - пояснила адвокат.

В банке данных исполнительных производств нет сведений о запрете на перемещения, поэтому должник может об этом узнать только при прохождении таможенного контроля в аэропорту. При этом ее очень сложно отменить, так как придется или исполнить решение суда, уведомив об этом пристава-исполнителя, или оспорить ее.

Еще один момент касается возмещения убытков, если, например, пришлось отменить отпуск из-за этой меры.

Государство их компенсирует только в двух случаях. Первый касается ошибочного наложения ограничения приставом. Во втором случае речь идет о несвоевременном его снятии, если решение уже исполнено. При этом компенсируется только убытки, не покрытые страховкой или компенсацией туроператора.

Ранее казанские силовики задержали блогера Марата Клубнику из-за неоплаты штрафов.

Адвокаты Законы Россия Ремонтные работы
12 мая 2024, 02:11
Спасшим людей из упавшего в Петербурге автобуса дагестанцам вручили по 3 млн рублей
РИА «Новости»
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев вручил по три миллиона рублей трем парням, спасавшим пострадавших при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге. Об этом он рассказал на свое странице в Telegram-канале.

«Героев должны знать в лицо! Все помнят о вчерашнем ДТП в Санкт-Петербурге, об этой трагедии. Парни, рискуя своей жизнью, бросились спасать невинных граждан», - написал он.

Кремлев пообщался Идрисом Гаджиевым, Шахбаном Джабраиловым и Мухаммадом Гасановым и поблагодарил их за смелость и самоотверженную реакцию.

Также уроженцев Дагестана пообещал представить к государственным наградам глава республики Сергей Меликов. Он рассказал, что мужчины ехали на пятничную молитву, когда увидели падающий с моста пассажирский автобус. Тогда трое героев прыгнули в воду и начали спасать людей до прибытия спецслужб.

ЧП случилось 10 мая, автобус упал с Поцелуева моста в реку Мойку. Жертвами трагедии стали семь человек. Водитель рассказал, что не справился с управлением из-за проблем с тормозами.

Санкт-Петербург Дагестан Автобусы Мужчины Автобус упал в Мойку в Петербурге
11 мая 2024, 22:37
Умер заслуженный архитектор России Юрий Земцов
РИА «Новости»
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Профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, заслуженный архитектор РФ Юрий Земцов скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба академии.

«Ушел из жизни профессор кафедры архитектуры Юрий Исаевич Земцов», - говорится в сообщении.

Он скончался после долгой тяжелой болезни, как сообщили «Фонтанке» в вузе.

Ректор академии Семен Михайловский назвал его «одним из самых авторитетных российских архитекторов», отметив, что у Земцова был «безусловный авторитет в среде». С его смертью они потеряли не только очень интеллигентного и достойного человека, но и замечательного профессора и профессионала.

Юрий Исаевич родился в 1938 году в Ленинграде. Он окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института в 1962 году. С 1994 года Земцов являлся гендиректором Архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры».

В числе его проектов, в частности, Новая сцена Александринского театра, гостиница «Коринтия Невский Палас» и реконструкция Владимирской площади.

Санкт-Петербург Смертность Россия Театры Архитектура

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