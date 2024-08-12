12 августа 2024, 23:09

Число установок приложения «VK Видео» достигло 20 млн

РИА «Новости»
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Число установок приложения «VK Видео» достигло отметки 20 миллионов с момента его официального запуска в сентябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Пользователи установили приложение „VK Видео“ на мобильные устройства и Android TV 20 миллионов раз. Больше всего установок - 11 миллионов - пришлось на Android, Android TV - почти шесть, iOS - три», - уточнили в сообщении.

Пик всех установок зафиксировали в июле, когда приложение загрузили почти два миллиона раз.

В начале августа аудитория standalone-приложения увеличилась в 2,2 раза, если сравнить со среднемесячными показателями прошлого месяца. Прирост достиг 2,5 миллиона пользователей в сутки. Они смотрели видеоконтент не только на мобильных устройствах, но и через смарт-телевизоры.

Если говорить о суммарном суточном времени просмотра в приложении, то оно превысило пять миллионов часов.

В первую неделю августа возросло количество просмотров детского контента в приложении - на 57% по сравнению с июлем.

ВКонтакте Видео Россия
12 августа 2024, 23:11
Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин
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Бывший глава Центрального комитета ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин скончался на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Сегодня ночью ушел из жизни Виктор Максимович Мишин. Давайте поклонимся его светлой памяти», - сказал политик.

Зюганов напомнил о вкладе Мишина во многие знаковые события СССР. Среди них проведение Олимпиады-1980 в Москве и строительство Байкало-Амурской магистрали. Он назвал первого секретаря инициативным и профессиональным человеком.

Георгий Мишин родился 14 мая 1943 года в Москве. Получил образование в Московском индустриальном техникуме и Московском инженерно-строительном институте. В 1966 году его назначили комсомольским секретарем в МИСИ, в 1968 году он стал вторым секретарем Москворецкого райкома комсомола столицы.

В 1976–1978 годах Миишин руководил столичной комсомольской организацией, а потом перешел в руководство ВЛКСМ. Потом ему доверили должность первого секретаря ЦК.

СССР КПРФ
12 августа 2024, 18:57
Политолога Руслана Айсина заочно арестовали в Казани
РИА «Новости»
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Советский районный суд Казани заочно арестовал журналиста и политолога Руслана Айсина*. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте инстанции.

Согласно информации из картотеки дел, суд 9 августа в порядке досудебного производства удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Айсина* меры пресечения в виде заключения под стражу.

На сайте Минюста говорится, что в марте 2023 года Айсина* включили в реестр иностранных агентов. Он высказывался против специальной военной операции, а также распространял недостоверную информацию через иностранные издания о принимаемых государственными органами России решениях и проводимой ими политике.

Ранее Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова** за нарушение порядка деятельности иностранного агента на 47 тысяч рублей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

** Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Суд Казань Иноагенты
11 августа 2024, 08:36
Стали известны самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России
РИА «Новости»
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Российские работодатели среди рабочих специальностей предлагают самые высокие заработные платы на позициях электромонтажников, слесарей и комплектовщиков. Об этом РИА «Новости» сообщила директор по аналитике и Data Science  сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

«На наибольшее зарплатное предложение в среднем среди рабочих профессий могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей). За ними идут комплектовщики (86,6 тысячи рублей), первую тройку замыкают слесари (85,4 тысячи рублей)», - заявитла она.

Артемьева отметила, что для разнорабочих зарплатные предложения в среднем составляют 78 тысяч рублей, для электриков - 71,1 тысячи рублей. Грузчики могут рассчитывать на 52 тысячи рублей, а работники газовой службы - 48,7 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что дефицит автослесарей и шиномонтажников в России подскочил на треть.

Россия
10 августа 2024, 10:28
«Лаборатория Касперского» сообщила о новой схеме мошенничества с рабочими чатами
Unsplash
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Злоумышленники разработали новую схему для обмана пользователей Сети. Они создают в мессенджерах групповые чаты с фейковыми аккаунтами руководителей, после чего объявляют о проверке в компании. Об этом РИА «Новости» заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Он объяснил, что мошенники от лица руководителей предупреждают о том, что в рамках проверки сотрудникам якобы будут звонить правоохранители. После этого злоумышленники связываются от лица полиции или контролирующих организаций с жертвами и просят перевести им деньги, сообщил RT.

По словам Голованова, они могут заставить взять кредит, установить какое-либо программное обеспечение или поделиться фотографиями экрана.

«Чтобы не стать жертвой подобных атак, пользователям важно внимательно перепроверять информацию, которую они получают даже от знакомых», - заключил эксперт.

Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила о злоумышленниках , которые обманывают игроков Hamster Kombat, обещая им вывести их средства. Вместо этого мошенники получают доступ к аккаунтам в Telegram и воруют их.

Мессенджеры Интернет Мошенничество

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