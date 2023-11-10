10 ноября 2023, 17:30

Число преступлений в Москве снизилось на 2,6% за январь — октябрь

РИА «Новости»
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За 10 месяцев с начала 2023 года в Москве совершили 112 856 преступлений. Это на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие итоги подвели в пресс-службе столичной прокуратуры.

«В Москве совершено 929 грабежей (что на 30,8% меньше), 152 хулиганства (-19,1%), 40 754 (+24,7%) мошенничества, 241 (-24,7%) разбой, 37 611 (-22,5%) краж, в том числе 246 (-21,9%) из квартир, 317 (-33,8%) краж автомобилей, 218 (-22,1%) угонов транспортных средств, 51 753 (+22,7%) преступления совершено с использованием информационных технологий, 271 (-29,8%) вымогательство», - уточнили в ведомстве.

Также преступлений в общественных местах стало меньше на 18,7%, на улицах - на 19%. Кроме этого, снизилось и количество нарушений ПДД на 9,5%, в том числе со смертельным исходом (-16,3%).

Также за первые полгода в Подмосковье удалось более чем на 15% снизить количество повторных преступлений и почти на 19% - преступлений, совершенных несовершеннолетними. Усилия в этом направлении прилагали органы прокуратуры.

Прокуратура РФ Москва 2023
10 ноября 2023, 17:49
«Тупо повышают ставку». Миронов призвал уволить главу Центробанка
РИА «Новости»
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Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал отправить в отставку председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину и министра финансов Антона Силуанова. С таким предложением депутат выступил в своем Telegram-канале.

«С какого перепугу у нас Центральный банк независим от органов власти? Давайте он будет зависим хотя бы от президента России», - возмутился Миронов.

По его мнению, регулятор вместо того, чтобы контролировать курс рубля, и стремления сделать доступными кредиты и инвестиции, прежде всего в обрабатывающую промышленность, занят только одним единственным делом.

«Они только тупо повышают ключевую ставку. А я напомню, что механизм повышения ключевой ставки, который активно использует ЦБ РФ, прямо рекомендован Международным валютным фондом. МВФ равно США», - указал депутат.

Соединенные Штаты, продолжил Миронов, хотят угробить экономику России и всю страну в целом. А Минфин и ЦБ РФ, по его оценке, работают в «эту пользу».

Отдельно он обратил внимание, что в ЦБ ранее выступали против обязательной продажи экспортерами валютной выручки. Но президент Владимир Путин издал соответствующий указ , что благотворно сказалось на курсе рубля.

«Президент эти сказки (Центрального банка) воспринимает очень критически и делает то, что нужно делать главе государства для спасения национальной валюты, в отличие от госпожи Набиуллиной», - заключил депутат.

В конце октября Банк России принял решение о повышении ключевой ставки , подняв ее с 13% до 15% годовых. Тогда в регуляторе обратили внимание, что в дальнейшем ЦБ будет принимать решение по ней с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и развития экономики на прогнозном горизонте.

Руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов призвал отправить в отставку председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину и министра финансов Антона Силуанова. С таким предложением депутат выступил в своем Telegram-канале.

США ЦБ РФ Россия
10 ноября 2023, 16:57
Светофоры украсили в Москве к Новому году по 30 адресам
РИА «Новости»
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Светофоры по 30 адресам в Москве засияют к Новому году. Их украсили специальной подсветкой, сообщили в столичном дептрансе.

Праздничную подсветку будет вино издалека особенно в темное время суток. Водители смогут заранее отреагировать на сигнал светофора и успеть снизить скорость даже во время снегопада или тумана, отметили в ведомстве.

Ожидается, что такая мера поможет снизить количество ДТП, в том числе с участием пешеходов, заключили в дептрансе.

По восточному календарю 2024-й будет годом Зеленого деревянного дракона. В китайской мифологии это существо символизирует власть, благородство и успех, а зеленый цвет - гибкость и податливость. Каким будет грядущий год и каких сюрпризов ждать от огромной рептилии - разобрался «360».

Новый год Москва 2023 Дептранс Москвы
10 ноября 2023, 16:27
Схемы теневого рынка алкоголя по выводу спирта в нелегальный оборот выявили в России
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ и Федеральной налоговой службы выявили две «спиртовые» схемы теневого рынка алкоголя. Речь идет о выводе этилового, медицинского и пищевого спирта в нелегальный оборот без акциза, сообщил РБК.

По данным издания, один из производителей медспирта в период за 2022-й - первое полугодие 2023-го реализовал в адрес таких «технических» компаний 1,27 миллиона дал спиртосодержащих лекарственных средств. При этом, по данным системы мониторинга, 84% от объема закупов (или 1,07 миллиона дал) числятся в остатках у оптовиков.

Вторая «спиртовая» схема Еще одну схему вывода спирта была связана с использованием этого товара для производства парфюмерии, косметики и бытовой химии. При условии, что завод продает его компании, выпускающей такую продукцию, применяется нулевой акциз, объяснил источник РБК.

Ряд компаний с признаками «технических» занимались тем, что завышали на бумаге объемы своего производства, но фактически использовали только часть купленного спирта, в документах однако указывая, что потратили весь. В дальнейшем сэкономленный спирт уходит в нелегальный оборот.

Во время анализа, по информации собеседника РБК, специалисты ФНС обнаружили, что несколько оптовиков, имеющих необходимую лицензию, закупали спиртосодержащие лекарства (обычно это чистый спирт с концентрацией от 70 до 95%) канистрами по 5–20 литров.

Закупки шли регулярно, однако оплачивалась только небольшая часть партии. В системе мониторинга реализация большей части купленного спирта вообще не отражалась, а значилась в остатках на складах оптовиков. При том, что в реальности у этих компаний не было площадей для хранения.

Так удалось выявить признаки «технической» компании с нулевой отчетностью, парой сотрудников в штате, отсутствием реальной предпринимательской деятельности и фактическим отсутствием по юридическому адресу. Время жизни такой фирмы составляло два-три года, потом она либо ликвидировалась сама, либо переставала существовать по решению налоговой как недействующая.

По данным источника РБК, ознакомившегося с результатами анализа, по итогам удалось выявить две схемы вывода спирта в нелегальный оборот.

Суть первой схемы В ходе исследования налоговики изучили работу пяти производителей медицинского спирта и 43 компаний, выпускающих пищевой спирт.

Задача - в обелении всего рынка Анализ алкогольного рынка ФСБ и налоговики начали с этого года. Проверяли в том числе и производителей спирта, указали источники РБК, знакомые с процессом.

ФНС занималась тем, что сопоставляла объемы сырья и выхода готовой продукции. В ходе этой работы удалось выявить звено, на котором происходила смена назначения платежа.

«Потом оставалось установить объем спирта, предназначенного для производства лекарств, парфюмерии, косметики и бытовой химии, но не дошедшего и не использованного в соответствии с заявленным назначением», - пояснил один из источников издания.

«Доходило до 40% от объемов закупленного спирта», - подчеркнул собеседник издания.

В налоговой изданию подтвердили, что проводили анализ алкогольного рынка, в том числе производителей спирта. Главной задачей такой работы, как подчеркнули в ведомстве, было обеление всей отрасли.

«Спирт, который якобы хранился на складе, на самом деле был давно продан за наличные. Сейчас можно без труда купить канистру медицинского спирта в интернете», - подчеркнул источник РБК.

Площадки по выводу спирта на теневой рынок, по данным РБК, находились в Москве, Нижегородской и Самарской областях, Подмосковье и нескольких других регионах страны.

Собеседники издания подчеркнули, что производители этилового спирта были в курсе, что не вся их продукция применяется для создания медицинских и парфюмерно-косметических товаров. А такие нарушения соответствуют статье УК РФ о незаконном производстве и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ФСБ ФНС РФ
10 ноября 2023, 15:48
Наталью Орейро призвали лишить гражданства России после выступления на гей-параде
РИА «Новости»
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Выступившую на Параде гордости ЛГБТ в Буэнос-Айресе Наталью Орейро нужно лишить российского гражданства. Об этом в своем заявлении на имя генпрокурора Игоря Краснова написала сибирская правозащитная группа «Радетель». Участник организации и автор идеи Иван Квасницкий в беседе с «360» отметил, что артистка уже давно занимается пропагандой нетрадиционных отношений, чем нарушает законодательство России.

Он подчеркнул, что до последнего времени творчеством артистки не интересовался, но после ее выступления в Аргентине изучил творчество певицы по открытым источникам и заметил, что пропагандой нетрадиционных отношений Орейро занималась не в первый раз.

«В 2016 году на концерте в Москве она со сцены продемонстрировала флаг, который пропагандирует нетрадиционные отношения. В 2018 году была на передаче, по-моему „Русского радио“, куда пришла в свитере с эмблемой нетрадиционных отношений», - рассказал Квасницкий.

Общественник добавил, что на прошлой неделе Наталья Орейро, уже будучи гражданкой России, выступила на концерте в Буэнос-Айресе после гей-парада.

«Мне кажется, это явное доказательство того, что она регулярно пропагандирует нетрадиционные отношения и нарушает законодательство Российской Федерации и Конституцию. Надеюсь, что властные структуры прислушаются к этим аргументам и примут соответствующие выводы», - добавил собеседник «360».

В опубликованном заявлении «Радетеля» на сайте Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей говорится, что артистку также также стоит привлечь к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Впервые о своем желании получить российское гражданство певица и актриса Наталья Орейро заявила в 2019 году во время очередного приезда. Она подчеркнула, что это станет ее ответом на проявленную любовь поклонников.

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении Наталье Орейро и ее сыну Мольо Мерлину российского гражданства в октябре 2021 года. Спустя месяц артистка снова приехала в Россию уже по новому документу и призналась, что хочет организовать концертный тур по стране.

Генпрокуратура РФ ЛГБТ Наталия Орейро

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