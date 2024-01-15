Число преступлений снизилось в Москве за год

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По информации правоохранителей, самыми криминальными стали центральный, юго-восточный и восточный округа столицы. Меньше всего преступлений зафиксировали в северо-западном округе, Новой Москве и Зеленограде.

Кроме того, самыми распространенными преступлениями стали мошенничества и кражи. Прокуратура зафиксировала 49 038 и 44 442 таких случая соответственно.

Также в ведомстве насчитали 595 нарушений правил дорожного движения и эксплуатации автомобилей.

«35 633 (-26,5%) преступления совершено в общественных местах, в том числе 19 571 (-29,9%) - на улицах», - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее более 230 водителей поймали пьяными за рулем в Москве за пять дней.