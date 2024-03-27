«Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», - подчеркнул он.

Собянин указал, что врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших и поставить их на ноги. Более 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестер, усилившие смены в больницах, участвовали в спасении людей, указал мэр Москвы.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные боевики, они стреляли в людей в упор , устроили поджог, спровоцировав разрушительный пожар. Огонь охватил почти 13 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади в семь тысяч «квадратов».