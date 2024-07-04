Число гостей выставки-форум «Россия» на ВДНХ выросло до 18 миллионов

Отец девочки признался, что семья решила посетить выставку-форум «Россия» перед ее закрытием.

«Для нас то, что мы стали юбилейными посетителями, стало большой неожиданностью. Но между собой мы шутили на эту тему - и это случилось на самом деле», - заявил мужчина.

Министр спорта Омской области Иван Колесник пообещал семье три дня очень насыщенной программы.

«У нас самая современная хоккейная арена, самый крутой парк развлечений - за Уралом самое большое колесо обозрения», - подчеркнул он.

В ходе посещения Омской области для семьи проведут экскурсии по столице региона, в которых расскажут об архитектуре и истории города. Завершится поездка посещением музея изобразительных искусств имени Врубеля и экскурсией по самому современному ледовому дворцу России и Европы «G-Drive Арене».

Генеральный директор международной выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова заявила, что количество посетителей за последние дни значительно выросло. Россияне спешат увидеть главные достижения регионов перед закрытием экспозиций, до которого осталось пять дней. Она поблагодарила всех гостей, а также власти регионов за внимание и подарки.

Президент России Владимир Путин поручил создать на территории московского «Экспоцентра» национальный центр «Россия» для сохранения наследия проходящей на ВДНХ одноименной выставки-форума. Новой организацией станет управлять руководители, которые сейчас занимаются экспозицией.