04 июля 2024, 16:44

Число гостей выставки-форум «Россия» на ВДНХ выросло до 18 миллионов

РИА «Новости»
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Проходящую на ВДНХ международную выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость. Им стала школьница из Владимира, которая приехала в Москву с родителями и маленьким братом. В качестве подарка семье вручили сертификат на трехдневное путешествие в Омскую область, сообщили организаторы выставки.

Отец девочки признался, что семья решила посетить выставку-форум «Россия» перед ее закрытием.

«Для нас то, что мы стали юбилейными посетителями, стало большой неожиданностью. Но между собой мы шутили на эту тему - и это случилось на самом деле», - заявил мужчина.

Министр спорта Омской области Иван Колесник пообещал семье три дня очень насыщенной программы.

«У нас самая современная хоккейная арена, самый крутой парк развлечений - за Уралом самое большое колесо обозрения», - подчеркнул он.

В ходе посещения Омской области для семьи проведут экскурсии по столице региона, в которых расскажут об архитектуре и истории города. Завершится поездка посещением музея изобразительных искусств имени Врубеля и экскурсией по самому современному ледовому дворцу России и Европы «G-Drive Арене».

Генеральный директор международной выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова заявила, что количество посетителей за последние дни значительно выросло. Россияне спешат увидеть главные достижения регионов перед закрытием экспозиций, до которого осталось пять дней. Она поблагодарила всех гостей, а также власти регионов за внимание и подарки.

Президент России Владимир Путин поручил создать на территории московского «Экспоцентра» национальный центр «Россия» для сохранения наследия проходящей на ВДНХ одноименной выставки-форума. Новой организацией станет управлять руководители, которые сейчас занимаются экспозицией.

Выставка-форум «Россия»
04 июля 2024, 12:09
Коэффициент рождаемости поручили повысить до 1,6 к 2030 году
РИА «Новости»
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В числе задач национального проекта «Семья» указали повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 еще за шесть лет. Об этом сообщило ИА Regnum со ссылкой на документы, подготовленные вице-премьером Татьяной Голиковой ко Дню национальных приоритетов «Семья» в рамках выставки «Россия».

Голикова призвала учитывать в работе над повышением демографии сложившиеся вызовы.

«Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста», - сказала вице-премьер на пленарной сессии.

По ее словам, такая тенденция будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года.

Суммарный коэффициент рождаемости указывает на среднее количество детей, которых рожает одна женщина за репродуктивный период. По данным Росстата, по итогам 2023 года этот показатель составил 1,41.

Ранее Минобрнауки предложило ввести дополнительную стипендию для студентов, ставших родителями.

Семья
04 июля 2024, 12:03
У Зеленского опровергли возможность интервью с Такером Карлсоном
Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский не собирается давать интервью Такеру Карлсону. С таким заявлением выступил пресс-секретарь политика Сергей Никифоров, сообщило местное издание «Страна.ua».

«У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», - отрезал Никифоров.

Также он посоветовал журналисту более внимательно «проверить свои источники в ФСБ».

О возможности беседы с Зеленским в обозримом будущем американский журналист сообщил ранее в своем аккаунте в соцсети X.

«Похоже, у нас есть интервью Зеленского », - написал Карлсон.

По словам журналиста, он хочет донести до американцев необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире.

Владимир Зеленский Такер Карлсон
04 июля 2024, 10:27
Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России из-за роста числа побегов из колоний-поселений внесла представление директору ФСИН, все нарушения устранили. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Вскрыты нарушения федерального законодательства в сфере профилактики противоправного поведения и обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами. Директору ФСИН России с целью устранения выявленных недостатков вынесено представление», - заявили в генпрокуратуре.

Отмечается, что ФСИН приняла конкретные меры практического и организационного характера по исполнению требований прокуратуры. В результате этих мер по итогам пяти месяцев 2024 года число побегов из колоний-поселений удалось снизить более чем в три раза.

Ранее стало известно, что свыше тысячи осужденных эвакуировали из приграничных регионов России за год.

Генпрокуратура РФ ФСИН
04 июля 2024, 10:09
ФСБ потребовала ввести новые ограничения для пользователей IP-телефонии из-за мошенников
РИА «Новости»
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ФСБ потребовала от российских операторов связи ввести ограничения при оказании услуги IP-телефонии. Это нужно для борьбы с мошенниками. Об этом стало известно РБК.

В документе ведомства говорится, что операторам необходимо запретить предоставлять клиентам возможность пользоваться VoIP-аккаунтами как с зарубежных IP-адресов, так и принадлежащих отечественным провайдерам хостинга.

Генеральный директор Piter-IX Николай Метлюк объяснил, что клиенты в настоящее время для оказания услуги телефонии все чаще арендуют виртуальные АТС и получают виртуальные номера. При этом арендовать за границей стало еще дешевле.

«Через виртуальную АТС трафик уходит непонятно куда. Их невозможно отследить, если ей пользуются мошенники», - сказал он.

Метлюк выразил мнение, что добропорядочные клиенты смогут выкупать услугу виртуальной АТС в России и почти не ощутят на себя последствий такого решения.

Ранее школьница из Тверской области помогла мошенникам оформить кредит на мать.

ФСБ Мошенничество

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