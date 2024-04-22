22 апреля 2024, 16:43

Число фиктивных разводов выросло в России. В чем причина?

Unsplash
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Рост разводов на сегодняшний день — общемировой негативный тренд, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Нина Останина. Если говорить о ситуации в России, то на решение супругов расходиться влияет ряд внутренних проблем.

Рост разводов на сегодняшний день - общемировой негативный тренд, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Нина Останина. Если говорить о ситуации в России, то на решение супругов расходиться влияет ряд внутренних проблем.

«Романтическая любовь, которая была 30 лет назад, сейчас признана атавизмом, это нестильно», - указала Останина.

По ее мнению, сейчас в обществе есть мода на свободные отношения, что приводит к негативным последствиям, в том числе и ранним беременностям у девочек-подростков.

«Мы получаем девочек с беременностями в 12-13 лет. Есть и проблема разрушения поколенческих связей», - добавила политик.

Помимо этого, Останина выделила проблему «культа индивидуума», который привел к тому, что мнение старших становится неважным для подростков, они не прислушиваются к родителям, дедушкам и бабушкам.

Говоря о росте числа фиктивных разводов в России, депутат пояснила, что речь идет о случаях, когда пары, например, формально расторгают брак , чтобы попасть в категорию малоимущих и получать выплаты от государства.

«Право на поддержку сейчас имеют только малоимущие семьи, из-за чего резко выросли фиктивные разводы. <…> Имущество остается на отце, дети - на матери, и она получает пособие на каждого ребенка», - пояснила она.

По мнению Останиной, поддерживать только тех, кто сверхбеден, неправильно. Помощь должна оказываться и тем, кто «царапается изо всех сил».

«Потому что в итоге мы получаем скачок статистики разводов, которая не отражает реального положения дел», - заключила собеседница издания.

Семья Россия
22 апреля 2024, 15:39
Обстановка меняется постоянно. Глава МЧС оценил ситуацию с паводками в двух регионах
РИА «Новости»
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Активная фаза весеннего половодья проходит сейчас в Курганской и Тюменской областях. Обстановка меняется постоянно, заявил глава МЧС Александр Куренков, выступая на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

«Необходимо сосредоточиться на мероприятиях по защите населенных пунктов, объектов экономики, дорог и мостов, а также превентивной эвакуации населения», - подчеркнул министр.

Говоря об обстановке в Оренбургской области, Куренков отметил, что там ситуация стабилизировалась - уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается.

Все силы сейчас нужно бросить на помощь пострадавшему населению, восстановление домов и объектов экономики, подчеркнул он.

Куренков обратил особое внимание, что сроки по восстановлению жилья будут жесткими.

Паводки МЧС РФ
22 апреля 2024, 15:25
Сроки будут жесткими. Куренков — о восстановлении жилья в зонах подтопления
РИА «Новости»
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Рабочие группы оценочной комиссии Минстроя должны выработать график с четким пониманием сроков проведения работ по восстановлению жилья на пострадавших от подтопления территориях. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

На встрече присутствовали в том числе губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей. Они отчитались о ситуации с паводками в регионах. Куренков обратил внимание на важность работы с людьми на территориях.

«Это важно, очень важно для населения. Вам с этим всем нужно быть знакомыми, ситуация находится на особом, пристальном контроле президента РФ», - подчеркнул министр.

Глава МЧС также призвал глав областей как можно чаще находиться на местах и опираться на данные местных руководителей.

«Работу нужно продолжать, сроки будут достаточно жесткими», - предупредил он.

По его словам, рабочие группы оценочной комиссии Минстроя составят график с четким пониманием сроков восстановления жилья.

«За эти цифры и даты будет отдельный спрос», - добавил министр.

Паводки МЧС РФ
22 апреля 2024, 15:24
Куренков поручил решить вопрос с учебой детей на затопленных территориях в ближайшее время
РИА «Новости»
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Организация полноценного учебного процесса для детей, которые проживают в районах затопления, — один из приоритетных вопросов, которые надо решить в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий из-за паводков.

На заседании министр выслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. По итогам он поручил главам регионов увеличить темп ликвидации последствий прохождения весеннего половодья.

В приоритете - помощь людям, особенно многодетным семьям, пожилым и маломобильным жителям, а также семьям участников СВО. Отдельно Куренков отметил важность организации нормального учебного процесса для детей из населенных пунктов, которые оказались подтоплены.

Тем, кто потерял работу из-за последствий паводка, нужно помочь с трудоустройством, добавил он. Помимо этого, важно проработать вопрос выплаты субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, чтобы они снова смогли функционировать.

Еще одно поручение касалось дополнительных мер по контролю санитарной обстановки в зоне ЧС и доставке питьевой воды.

Подняли на заседании и вопрос проведения превентивных мер, в том числе дноуглубительных работ, расчистки русел рек и строительства объектов инженерной защиты, одновременно с ликвидацией последствий паводка, уточнили в МЧС.

Паводки МЧС РФ
22 апреля 2024, 15:03
Глава Сургута решил сложить полномочия
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Глава Сургута Андрей Филатов принял решение покинуть свой пост, который занимал с 2021 года. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Уверен, на каждом этапе наступает время оценки сделанного, подведения итогов и формирования дальнейших планов. У каждого есть это право. Сегодня эту черту для себя подвожу я. Принял решение сложить полномочия, передать багаж результатов, наработки и выстроенную систему управления будущему главе города», - написал Филатов.

Он отметил, что после отставки останется работать в регионе и сосредоточит внимание на новых проектах, которые связаны с экономическим развитием территорий.

«Спасибо всем жителям за поддержку и критическую оценку работы. Это помогало нам справляться лучше и видеть больше. Мы честно работали для Сургута и создавали основу для его развития», - добавил глава города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин снял с поста главу департамента образования и науки столицы Александра Молоткова.

Отставки Работа

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