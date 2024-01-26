26 января 2024, 15:15

Численность населения России сократилась на 243,8 тысячи за год

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За 2023 год численность населения России сократилась на 243,8 тысячи человек — на 0,17%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата. При составлении статистики не учитывались данные по новых регионам.

За 2023 год численность населения России сократилась на 243,8 тысячи человек - на 0,17%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата. При составлении статистики не учитывались данные по новых регионам.

Численность населения страны на 1 января 2024 года составила до 146,2 миллиона человек. Сильнее всего количество постоянных жителей уменьшилось в Кемеровской и Новгородской областях (на 20,2 тысячи и 20 тысяч соответственно), в Саратовской (на 19 тысяч) и Свердловской области (на 16 тысяч). А Московская область и Москва стали лидерами по повышению численности жителей. В Подмосковье их количество выросло на 59,2 тысячи, в столице - на 50,5 тысячи.

Аналитики учитывали как количество родившихся и умерших, так и приток и отток мигрантов. Рождаемость в 2023 году уменьшилась на 3%, смертность - на 8%.

Осенью 2023 года Росстат прогнозировал более ощутимое снижение численности населения по итогам года - на 368 тысяч человек. А за 2022 год она сократилась на целых 532,6 тысячи.

В декабре главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила платить женщинам, отказавшимся от аборта, сразу после рождения ребенка. При этом она призналась, что не считает, будто запрет на аборты может спасти «многострадальную демографию» России.

Статистика Дети Мигранты Россия Росстат
26 января 2024, 13:50
Корма для животных от Nestle подорожают в России с 5 февраля
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Российское подразделение швейцарской компании Nestle предупредило о подорожании кормов для животных Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix с 5 февраля. Рост отпускных цен составит до 12%. О поступившем уведомлении РБК сообщили два источника среди поставщиков кормов.

Ожидается, что влажные корма Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» в опте подорожают на 4%, кошачий сухой корм Felix - на 6,4–8%, сухие корма Purina One - от 1% до 10%, Pro Plan - от 1% до 12%. Товары ветеринарных линеек для кошек от Pro Plan подорожают в пределах от 4% до 12% в сегменте сухих кормов, цены на влажные вырастут почти на 10%. Цены на такие же товары для собак вырастут примерно на 10% и 7% соответственно.

В РБК пояснили, что себестоимость меняется из-за роста закупочных цен на сырье (подорожали мясные, куриные, рыбные ингредиенты), увеличиваются логистические затраты, дорожает упаковка.

В 2023 году, по данным Росстата , наиболее ощутимо выросли цены на яйца, помидоры, груши, виноград и бананы.

Еда Коты Собаки Животные
26 января 2024, 11:57
Школьников и студентов пригласили на «IT-дайвинг» от VK
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Старшеклассникам и студентам первых-вторых курсов вузов со всей России предложили бесплатно поучаствовать в образовательной программе «IT-дайвинг» от VK Education. Компания открывает новый набор на обучение по перспективным цифровым специальностям.

«Ребятам доступны шесть востребованных IT- и digital-направлений: машинное обучение, тестирование, аналитика, бэкенд-разработка, управление проектами и дизайн», - передали в пресс-службе компании.

Школьники и студенты узнают о работе технологичных проектов, проверят свои силы в решении прикладных задач, а также смогут полностью погрузиться в одно из выбранных направлений, тем самым узнав, подходит ли им специальность. Эксперты расскажут молодежи о нюансах и особенностях цифровых профессий, тонкостях повседневной работы и карьерных возможностях VK.

«IT-дайвинг» пройдет с 26 февраля по 24 марта. Оставить заявку на участие в программе можно до 25 февраля в специальном мини-приложении по ссылке. Самых активных ребят пригласят на специальное мероприятие в офис VK в июле. Участие в «IT-дайвинге» - это возможность проявить себя, узнать о самых востребованных IT-специальностях, познакомиться с современными технологиями и трендами.

Ко Дню студента специалисты VK также подготовили тематические активности. Специальный чат-бот подскажет, как сохранить баланс между учебой и личной жизнью, предложит варианты, чтобы весело и интересно провести день. Участников ждут конкурсы и ценные призы.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» расширила программу грантов для театров, музеев и других учреждений культуры. Общий фонд проекта в 2024 году составит 60 миллионов рублей. Площадка предлагает заявителям два типа поддержки: денежную, которая пойдет на создание контента, а также цифровую для продвижения во «ВКонтакте».

ВКонтакте Россия Работа Школьники Студенты
26 января 2024, 11:14
Путин потребовал отчет о выплатах семьям погибших участников СВО
РИА «Новости»
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Минобороны России проанализирует и отчитается о страховых выплатах родственникам погибших военнослужащих. Президент Владимир Путин поручил сделать это к апрелю. Распоряжение опубликовали на сайте Кремля.

«Провести анализ осуществления акционерным обществом „СОГАЗ“ выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции», - поручил он.

Ответственным за исполнение Владимир Путин назначил министра обороны Сергея Шойгу. Ему предстоит подготовить отчет к 1 апреля 2024 года. Президент также поручил внести изменения в закон о статусе ветерана и рекомендовал регионам при назначении собственных выплат учитывать родственников, которые жили в других субъектах федерации.

Владимир Путин дал эти поручения по итогам встречи с членами семей погибших солдат в Ново-Огареве 7 января. Он пообещал, что государство окажет им должную поддержку.

Военные Владимир Путин
26 января 2024, 09:03
Кондуктору в Екатеринбурге пришлось по сугробам гнаться за своим автобусом
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге водитель случайно уехал с остановки без кондуктора, которая вышла из салона в киоск. Женщине пришлось бежать за автобусом по грязному сугробу. Об этом написал Е1 со ссылкой на очевидцев.

Все произошло на остановке на улице Бакинских Комиссаров. О том, что он ехал без кондуктора, водителю сообщили пассажиры-пенсионерки. Он возмутился, что коллега не предупредила его о намерении выйти на улицу.

«Негатива не было, все посмеялись дружно», - рассказал порталу один из пассажиров.

Ранее водитель автобуса в Хабаровском крае получил реальный срок за то, что грубо вытолкал из салона пожилую пассажирку, от которой якобы неприятно пахло. Кондуктор встала на его сторону - пнула сумку женщины и посоветовала пенсионерке помыться перед посадкой в общественный транспорт. Поведение 64-летнего водителя квалифицировали как хулиганство. Теперь ему предстоит провести два с половиной года в колонии строгого режима.

Автобусы Екатеринбург Водители

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