Чиновник из Тувы разочаровался в коллегах и покинул должность

Монгуш назвал решение взвешенным и добавил, что обсудил его с главой республики еще в мае, однако вопрос отложили из-за выборов. Полномочия в итоге он сложил с 1 октября.

«К моему разочарованию, мне не понравилось разделение на своих и чужих, отношение ко мне как к члену „старого“ правительства. Уверен, что подобные недальновидные мысли некоторых руководителей не дают развиваться нашей республике», - объяснил Монгуш.

Он добавил, что власти напротив должны работать сплоченно, чтобы приносить пользу Родине. В сложившейся ситуации и атмосфере приносить пользу и реализовывать идеи «сложно и бессмысленно», уточнил Монгуш.

Ранее новым губернатором Тульской области стал Дмитрий Миляев. Он распустил старый состав регионального правительства , его члены продолжили работу до формирования нового правительства.