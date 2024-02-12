12 февраля 2024, 12:07

Четыреста бесплатных экскурсий запустят в Москве ко дню гида

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

С 17 по 19 февраля в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории» ко Всемирному дню гида. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Можно будет присоединиться и к пешеходным экскурсиям по богатой памятниками архитектуры Шаболовке, загадочным арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару», - отметил он.

Жителей и гостей мегаполиса также ожидает прогулка по Тверскому району, туры по историческим залам театра «Геликон-опера» и обзорные экскурсии по Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино.

Проект «Московские истории» познакомит горожан с коллекцией Музея криптографии - уникального в России научно-исследовательского музея, посвященного математике, средствам связи и новейшим технологиям. Еще одна оригинальная экскурсия пройдет в киностудии имени Горького. Посетители узнают о процессе создания таких кинолент, как «Морозко» и «Семнадцать мгновений весны».

Для участия в экскурсиях понадобится регистрация на платформе RUSSPASS. Данные нужно внести заблаговременно: с 12 по 14 февраля.

Москвичей также пригласили в «Умный город» на ВДНХ для знакомства с цифровыми сервисами.

Экскурсии Сергей Собянин Москва
12 февраля 2024, 12:01
«Подкараулила». Панда Диндин из Московского зоопарка вытащила Катюшу в большой вольер
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Панда Диндин из Московского зоопарка продолжает попытки затащить своего детеныша в большой вольер. В этот раз она схватила Катюшу за спинку и уволокла ее с любимой лестницы. Соответствующее видео выложила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как детеныш панды рассматривает деревянные элементы лестницы. Она раскачивается из стороны в сторону и перекатывается с одной ступеньки на другую. Кроме того, Катюша вальяжно залезла в дверной проем, где ее ловко поймала мама и утащила в большой вольер.

«Катюша играла на лесенке, Диндин подкараулила и ловко ее вытащила в вольер. Через полминуты Катюша сбежала снова к своей лесенке», - рассказала Акулова.

Ранее Катюша научилась пользоваться шестым псевдопальцем. Эта часть лапы позволяет пандам с невероятной ловкостью захватывать даже самые тонкие веточки и листья бамбука.

Животные Зоопарки Панда Катюша из Московского зоопарка
12 февраля 2024, 11:52
Россиянам рассказали, как помочь жертвам кибермошенников
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Если кто-то из близких стал жертвой манипуляций кибермошенников, то этим людям нужно постараться помочь осознать ситуацию и убедить не переводить денежные средства. Об этом «360» рассказал инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.

По его словам, большую часть мошеннических действий проводят методом социальной инженерии.

«Как правило, злоумышленники знают какие-то мелочи и обладают информацией о человеке, через социальные сети, слитые базы данных. Это все играет на руку мошенникам, чтобы попытаться быстро выйти на диалог, а потом использовать информацию во вред человеку», - сказал Ефимов.

Если кто-то из близких или знакомых стал жертвой, то нужно узнать как можно больше информации о ситуации.

«Предупредите о возможной афере. Не используйте эмоциональный тон, но постарайтесь объяснить человеку, что это может быть афера. Укажите на типичные признаки мошенничества, которые вы заметили. Не игнорируйте. Если увидели, что кто-то может стать жертвой мошенничества, не оставайтесь равнодушным», - добавил он.

Ранее Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества через мессенджеры.

Мошенничество Россия
12 февраля 2024, 11:46
Москва заняла 15-е место в рейтинге самых заснеженных городов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В рейтинге городов России с самым высоким снежным покровом Москва заняла пятнадцатую позицию. Высота снега в столице достигла 60 сантиметров. Об этом сообщил сайт Gismeteo.

Лидером рейтинга, по данным погодного портала, стал Саранск. Высота снежного покрова в столице Мордовии составила 96 сантиметров. На втором месте оказалась Казань с 92 сантиметрами, а замкнул тройку Ульяновск, где зафиксировали 75 сантиметров снега.

Высота сугробов в Москве стала рекордной за эту зиму. Столько снега в столице выпало впервые за 10 лет , с 2013 года.

В конце предыдущей недели «заток арктического воздуха» принес в Москву 20-градусные морозы. С 9 по 11 февраля столбики термометра опускались ночью до -15…-20 градусов.

В ближайшее время в Москве пройдет снег, местами ледяные дожди, возможна гололедица. Город накроет теплый атмосферный фронт.

Рейтинги Россия Погода Погода в Москве Москва
12 февраля 2024, 11:29
Депутаты поддержали законопроект о гражданских женах участников СВО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Члены комитета Госдумы по госстроительству и законодательству поддержали законопроект о правовом статусе гражданских жен участников спецоперации, предоставлении им льгот и выплат в случае гибели бойцов. Информацию об этом опубликовали в базе нижней палаты парламента.

Заседание профильного комитета прошло 12 февраля. Депутаты обсудили законопроект и рекомендовали Госдуме принять его в первом чтении.

«Включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной думы на 21 февраля 2024 года для рассмотрения в первом чтении», - постановил комитет.

Председатель комитета Павел Крашенников, сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас внесли проект изменений в федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» в конце января. Они предложили признавать супругами погибших или пропавших без вести участников СВО их сожительниц, распространять на них положенные в таких случаях льготы и выплаты. Гражданские жены смогут добиться присвоения такого статуса через суд, если супруги жили вместе более трех лет или не менее одного в случае наличия ребенка.

В Балашихе семьям участников СВО предоставили скидки на отдых в парках Пехорка, Ольгинский и Пестовский. Они смогут внести только половину стоимости.

Законы Госдума РФ Военные

Новости по теме