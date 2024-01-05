05 января 2024, 17:55

Четырехмиллионная гостья выставки «Россия» выиграла поездку на винодельню

РИА «Новости»
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Дарья Молодцова из Тулы стала четырехмиллионной гостьей международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщила пресс-служба выставки.

В качестве подарка женщине вручили поездку на Кубань и сертификат на посещение лучших виноделен России.

«Дарья получила туристическую поездку по Краснодарскому краю и сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России», - заявили в пресс-службе.

Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов отметил, что в ведомстве рады, что Молодцова сможет лично узнать, какой интересной и современной является отрасль виноделия в нынешнее время.

«Винный туризм активно набирает популярность и развивается в последние годы. Уверен, что Дарья и ее друзья получат удовольствие от экскурсий и поездки», - добавил он.

Международная выставка «Россия» продлится на ВДНХ до 12 апреля. В ней приняли участие 89 регионов страны, а также 20 общественных организаций, корпораций и компаний.

Выставка-форум «Россия»
05 января 2024, 18:15
Петербуржец попал в реанимацию с шурупами в животе
РИА «Новости»
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Врачи в Санкт-Петербурге борются за жизнь 26-летнего мужчины, который проглотил шурупы. Пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила «Фонтанка».

Петербуржца госпитализировали накануне вечером. В ходе осмотра в брюшной полости мужчины обнаружили металлические шурупы. В итоге у него развился перитонит.

При каких обстоятельствах пациент проглотил инородные тела, не сообщалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В детскую больницу имени Сперанского в Москве поступила четырехлетняя девочка с жалобами на боль в животе и сильную рвоту. После рентгена врачи обнаружили в кишечнике ребенка 36 магнитных шаров. Пациентку прооперировали.

Санкт-Петербург Больницы
05 января 2024, 17:18
Ценам на топливо в России предсказали рост в пределах инфляции в 2024 году
РИА «Новости»
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После рекордных цен на бензин и дизельное топливо на российских заправках в сентябре 2023 года власти приняли ряд мер, которые привели к снижению стоимости. В этом году решения продолжат действовать, поэтому потрясений на топливном рынке ожидать не приходится. Об этом со ссылкой на экспертов сообщила «Российская газета».

Розничные цены на дизельное топливо снизятся с наступлением февраля. Такой прогноз в беседе с журналистами сделал аналитик ФК «Финам» Сергей Кауфман.

Он пояснил, что во время перехода на зимний дизель цены на заправках всегда завышены, но уже через месяц можно ожидать снижения на 2%.

Кроме того, на рознице пока еще не сказалось падение стоимости бензина на оптовом рынке. В ближайшие месяцы, цены на этот вид топлива должны снизиться на 1 -1,5%.

По итогам года эксперт не ожидает новых потрясений, подобных тем, которые произошли минувшей осенью, и прогнозирует рост цен на топливо до 5% - в пределах инфляции.

Опрошенные RT эксперты напомнили, что после осеннего взлета цен на дизельное топливо, который пришелся на пик уборочной кампании, ввели временный запрет на экспорт бензина, заградительные пошлины для перекупщиков, а также вернули демпферный механизм по возмещению расходов нефтяникам при поставках на внутренний рынок.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что на изменение цен на бензин и дизельное топливо окажут влияние сразу несколько факторов: запасы компаний перед началом посевной, график ухода нефтеперерабатывающих заводов на плановые ремонты. Он не исключил, что принятые властями меры помогут удержать цены на топливо в пределах инфляции или даже ниже, то есть от 4 до 4,5%.

Топливо Бензин Россия Инфляция
05 января 2024, 14:25
Жителей и гостей Москвы угостят бесплатным глинтвейном
Unsplash
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В Москве заработали пункты раздачи горячих безалкогольных напитков — кофе, чая и глинтвейна. Об этом сообщила пресс-служба правительства столицы.

В Москве заработали пункты раздачи горячих безалкогольных напитков - кофе, чая и глинтвейна. Об этом сообщила пресс-служба правительства столицы.

Посетителей подведомственных городскому департаменту культуры парков угостят бесплатными напитками, чтобы они «почувствовали себя комфортнее в холодную погоду».

Кроме того, для них запустили развлекательную программу, например, катание на лыжах или коньках.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы, что с 6 по 8 января в столице сохранится аномально холодная погода , ниже климатической нормы на 7-15 градусов. В ведомстве посоветовали не использовать для обогрева жилья электрические приборы, не предназначенные для этой задачи.

Синоптик Роман Вильфанд отмечал, что 3 и 4 января в Москве и Московской области зафиксировали пик холодной погоды. Теперь морозы постепенно пойдут на спад.

Погода Москва
05 января 2024, 12:00
Россиян стали подписывать на «инфоцыган» под видом промо онлайн-кинотеатров
РИА «Новости»
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Мошенники придумали новую схему обмана россиян, предлагая им оформить подписку на онлайн-кинотеатр на скидочных сайтах. Система перенаправляет пользователя на сайт «инфоцыган», сообщил РБК.

Пользуясь невнимательностью пользователей, мошенники предлагают заполнить им свои данные в новом окне. Пользователь оплачивает символическую стоимость подписки в один рубль, но вместо доступа к фильмам и сериалам получает подписку на «гуру» инфобизнеса.

Собеседник издания заявил, что с таким мошенничеством столкнулись россияне, пытавшиеся оформить подписку на «Иви». После этого пользователи обратились с претензиями к кинотеатру.

Представитель площадки заявил, что аналогичных мошенничеств стало очень много. Специалисты «Иви» оперативно выявляют эти схемы и блокируют «проморесурсы».

В период праздников участились фишинговые рассылки под видом службы доставки. Россиянам приходят письма, в которых им предлагают перейти по ссылке, чтобы узнать данные об отправлении.

Мошенничество Россия

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