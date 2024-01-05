Четырехмиллионная гостья выставки «Россия» выиграла поездку на винодельню
Дарья Молодцова из Тулы стала четырехмиллионной гостьей международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщила пресс-служба выставки.
В качестве подарка женщине вручили поездку на Кубань и сертификат на посещение лучших виноделен России.
«Дарья получила туристическую поездку по Краснодарскому краю и сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России», - заявили в пресс-службе.
Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов отметил, что в ведомстве рады, что Молодцова сможет лично узнать, какой интересной и современной является отрасль виноделия в нынешнее время.
«Винный туризм активно набирает популярность и развивается в последние годы. Уверен, что Дарья и ее друзья получат удовольствие от экскурсий и поездки», - добавил он.
Международная выставка «Россия» продлится на ВДНХ до 12 апреля. В ней приняли участие 89 регионов страны, а также 20 общественных организаций, корпораций и компаний.