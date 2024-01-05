Четырехмиллионная гостья выставки «Россия» выиграла поездку на винодельню

После рекордных цен на бензин и дизельное топливо на российских заправках в сентябре 2023 года власти приняли ряд мер, которые привели к снижению стоимости. В этом году решения продолжат действовать, поэтому потрясений на топливном рынке ожидать не приходится. Об этом со ссылкой на экспертов сообщила «Российская газета».

Розничные цены на дизельное топливо снизятся с наступлением февраля. Такой прогноз в беседе с журналистами сделал аналитик ФК «Финам» Сергей Кауфман.

Он пояснил, что во время перехода на зимний дизель цены на заправках всегда завышены, но уже через месяц можно ожидать снижения на 2%.

Кроме того, на рознице пока еще не сказалось падение стоимости бензина на оптовом рынке. В ближайшие месяцы, цены на этот вид топлива должны снизиться на 1 -1,5%.

По итогам года эксперт не ожидает новых потрясений, подобных тем, которые произошли минувшей осенью, и прогнозирует рост цен на топливо до 5% - в пределах инфляции.

Опрошенные RT эксперты напомнили, что после осеннего взлета цен на дизельное топливо, который пришелся на пик уборочной кампании, ввели временный запрет на экспорт бензина, заградительные пошлины для перекупщиков, а также вернули демпферный механизм по возмещению расходов нефтяникам при поставках на внутренний рынок.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что на изменение цен на бензин и дизельное топливо окажут влияние сразу несколько факторов: запасы компаний перед началом посевной, график ухода нефтеперерабатывающих заводов на плановые ремонты. Он не исключил, что принятые властями меры помогут удержать цены на топливо в пределах инфляции или даже ниже, то есть от 4 до 4,5%.