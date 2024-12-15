15 декабря 2024, 13:02

Четырехкратную олимпийскую чемпионку Сметанину подключили к ИВЛ

РИА «Новости»
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина в настоящий момент находится в очень тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом в Telegram‑канале сообщил глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

Представитель федерации Константин Собянин ранее заявил РИА «Новости» , что прославленная спортсменка находится в реанимации после перенесенного инсульта.

«Первая в истории спортсменка, завоевавшая десять олимпийских медалей, Раиса Сметанина находится в реанимации без сознания и подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Давайте помолимся за ее здоровье, выздоровление и жизнь!» - написал Семенюк.

Глава региональной федерации добавил, что для всего лыжного спорта Сметанина является легендарной фигурой.

Сметаниной 72 года, она выигрывала золото Олимпийских игр в Инсбруке (1976), Лейк-Плэсиде (1980) и Альбервиле (1992). Лыжница стала первой в истории спортсменкой, выигравшей на зимних Играх 10 медалей.

Спортсмены Больницы
15 декабря 2024, 11:02
Главная новогодняя елка России оказалась второй по высоте в Европе
РИА «Новости»
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Установленная на Соборной площади в Кремле главная елка России оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев, которыми украсили столицы в Европе к празднованию Рождества и Нового года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главную новогоднюю елку в Кремль с 2007 года доставляют из Московской области, ее родиной в третий раз подряд стал Можайский городской округ. В нынешнем году возраст 30-метровой красавицы - 90 лет, размах нижних ветвей - восемь метров, диаметр ствола - 60 сантиметров.

Среди натуральных деревьев Европы эта елка оказалась второй по высоте. Выше нее лишь украшающая Вену елочка - 34 метра. На третьем месте и всего лишь метром ниже оказался новогодний символ в Риме.

Ранее астролог Елена Кузнецова в беседе с 360.ru объяснила, какие ритуалы необходимо провести в новогоднюю ночь , чтобы сбылись все мечты.

Европа Россия Новый год
15 декабря 2024, 10:01
Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов
РИА «Новости»
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На следующей неделе Государственная дума рассмотрит законопроекты, направленные на защиту детей от табака, кальянов и вейпов. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, эти изделия негативно влияют на здоровье молодого поколения и могут привести к серьезным заболеваниям.

Парламентарий напомнил, что инициативы предлагают ужесточить ответственность за продажу никотинсодержащей и табачной продукции несовершеннолетним, сырья для производства и устройств для потребления.

«За эти правонарушения административные штрафы увеличиваются в несколько раз - до двух миллионов рублей. Уголовная ответственность предусмотрена в случае повторного нарушения, 10 декабря закон приняли в первом чтении», - написал Володин.

Ранее стоматолог Алексей Сошников предупредил, что вейп может спровоцировать появление микротрещин в эмали зубов.

Дети Курение Госдума РФ
15 декабря 2024, 09:36
Мошенники устроили «охоту» за номерами СНИЛС россиян
РИА «Новости»
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Номер СНИЛС человека может понадобиться мошенникам для различных схем обмана. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Давид Адамс.

Идентификационный номер СНИЛС - это не просто набор цифр, а своего рода цифровой идентификатор личности в системе социального и пенсионного обеспечения России.

Этот номер используется во многих государственных и финансовых сервисах, таких как «Госуслуги», регистрация в фондах, оформление субсидий и даже авторизация в банковских приложениях. Поэтому наличие СНИЛС открывает преступникам доступ к очень важной информации, которую можно использовать для различных целей.

«Первая и наиболее очевидная цель мошенников - доступ к аккаунту на портале „Госуслуги“. Если они знают ваш СНИЛС, это значительно упрощает процесс восстановления или взлома учетной записи», - объяснил эксперт.

С помощью «Госуслуг» можно получить доступ к личным данным, включая информацию о паспорте, месте регистрации, налогах, а также о движимом и недвижимом имуществе.

Мошенники могут попытаться оформить от вашего имени субсидии, подать ложные заявления на государственные выплаты или даже изменить данные в регистрационных документах.

Еще один популярный способ мошенничества - оформление микрокредитов. Организации, предоставляющие небольшие займы, часто запрашивают лишь базовые сведения для идентификации клиента, и номер СНИЛС часто входит в этот перечень.

«Кроме того, СНИЛС может использоваться для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых сервисах», - добавил Адамс.

Ранее россиян предупредили о новогодних мошеннических схемах. На конец года запланированы выплаты определенным категориям населения. Злоумышленники могут этим воспользоваться. Россиянам рекомендовали подвергать сомнению любые необычные предложения, особенно если они возникают неожиданно и требуют немедленного решения и дополнительных действий.

Мошенничество Россия Госуслуги
15 декабря 2024, 05:55
Звездопад и большое Солнце. Астрономы раскрыли, что ждет Землю в начале 2025 года
Unsplash
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Земля станет ареной для наблюдения редких космических явлений уже в первые дни 2025 года. На первую неделю нового года придутся пик метеорного потока Квадрантиды, максимальное приближение Земли к Солнцу и противостояние Марса, сообщили РИА «Новости» астрономы Московского планетария.

В ночь с 3 на 4 января ожидается пик активности метеорного потока Квадрантиды - одно из самых впечатляющих небесных событий года. Наблюдать можно будет до 120 метеоров в час, особенно ярко они проявятся в восточной части неба.

Четвертого января Земля войдет в перигелий, то есть окажется на минимальном расстоянии от Солнца, что сделает солнечный диск визуально самым крупным в этом году.

Позже, 16 января, внимание привлекут необычные условия для наблюдения Марса. Красная планета приблизится к Земле и выстроится в линию с нашей планетой и Солнцем. Это создаст отличные условия для детального изучения Марса.

Астрономы подчеркивают, что Квадрантиды в 2025 году станут одними из самых удобных для наблюдения метеорных потоков. При этом другие звездопады, такие как Лириды в апреле, Персеиды в августе или Геминиды в декабре, будет заметить сложнее из-за неблагоприятных условий. Однако в октябре Ориониды, а в ноябре Леониды подарят зрелищные метеорные шоу.

Ранее астрономы впервые назвали точное расстояние до самых далеких звезд Млечного пути.

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