Четверть россиян выступили за обязательное изучение китайского языка в школах

Еще 14% россиян полагают, что английский язык нужно исключить из школьной программы. За последние два года сторонников изучения китайского языка в общеобразовательных учреждения стало больше на 6 процентных пунктов.

При этом число противников английского языка увеличилось на 5 процентных пунктов. Те, кто не поддержал идею о введении обязательного китайского языка в школах, пояснили, что он сложный для изучения. Они предложили сделать его факультативным предметом.

В опросе Superjob приняли участие 1,6 тысячей россиян, у которых есть дети школьного возраста. Опрос проводился в разных регионах страны.

Ранее коуч Яна Лейкина заявила, что кандидаты, которые владеют китайским языком , имеют преимущество при трудоустройстве. Это связано с укреплением связей России и КНР.