10 мая 2024, 07:58

Четверть россиян выступили за обязательное изучение китайского языка в школах

Читайте нас в: Google Новости

Четверть родителей в России поддержали идею о введении обязательного изучения китайского языка в школах. Такие данные привел сервис Superjob.

Еще 14% россиян полагают, что английский язык нужно исключить из школьной программы. За последние два года сторонников изучения китайского языка в общеобразовательных учреждения стало больше на 6 процентных пунктов.

При этом число противников английского языка увеличилось на 5 процентных пунктов. Те, кто не поддержал идею о введении обязательного китайского языка в школах, пояснили, что он сложный для изучения. Они предложили сделать его факультативным предметом.

В опросе Superjob приняли участие 1,6 тысячей россиян, у которых есть дети школьного возраста. Опрос проводился в разных регионах страны.

Ранее коуч Яна Лейкина заявила, что кандидаты, которые владеют китайским языком , имеют преимущество при трудоустройстве. Это связано с укреплением связей России и КНР.

Исследования Школьники
10 мая 2024, 14:44
Программу маткапитала в России предложили продлить до 2030 года
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Программа выплаты материнского капитала семьям с детьми доказала свою эффективность, поэтому ее нужно продлить до конца 2030 года. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра, кандидат на должность главы российского правительства Михаил Мишустин в ходе заседания в Госдуме.

«Запустим новый национальный проект „Семья“, в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы», - сказал он.

Дети Семья Михаил Мишустин
10 мая 2024, 13:13
Тепло вернется в Москву лишь в 20-х числах мая
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Аномально низкая температура не спешит покидать Московский регион, воздух прогреется до +20 градусов только к 20-м числам месяца. Об этом в комментарии 360.ru рассказал синоптик и военный метеоролог Александр Ильин.

«Начиная с субботы, 11 мая, температура начнет приближаться к 9 градусам в течение дня. Потом снова похолодает до 5… 7 градусов, в воскресенье выше температура не поднимется», - отметил эксперт.

В понедельник, 13 мая, и во вторник, 14 мая, ожидаются небольшие всплески тепла - воздух будет прогреваться до 9… 11, продолжил он. Более уверенный рост температуры, по его словам, начнется 15-го числа.

«В Московской области ожидается от 13 до 15 градусов. С 16 мая ждем потепления до 17… 19 градусов, а уже в пятницу, 17 мая, и в субботу, 18 мая, - под 20 градусов в Московском регионе будет», - подчеркнул Ильин.

Вместе с тем, добавил специалист, особо обольщаться не стоит - кратковременные падения температуры еще предстоит пережить, но это будет уже не 2… 5 градусов.

«Речь идет о диапазоне в пределах 10… 15 градусов, что уже не так страшно. Далее, скорее всего, в воскресенье, 19 мая, резкое падение температуры мы еще понаблюдаем, а затем продолжительный период высоких температур 18… 23 градуса», - заключил он.

Погода Погода в Москве
10 мая 2024, 09:46
Володин анонсировал откровенный разговор с Мишустиным в Госдуме
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин встретится с членами фракций Госдумы. Это будет откровенный разговор, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова привело РИА «Новости».

«Это будет откровенный разговор, где не будет закрытых тем. Мы планируем, что он пройдет до 14:00», - пояснил Володин.

На пленарном заседании депутаты обсудят кандидатуру Мишустина на пост главы правительства. После голосования Госдума направит документ президенту Владимиру Путину.

Володин добавил, что к вопросу утверждения кандидатуры премьера нужно подойти ответственно. Окончательное решение будет за главой государства.

Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьера. Один из министерских портфелей могут вручить губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

Госдума РФ Владимир Путин Михаил Мишустин
10 мая 2024, 08:17
Роман Сорокина начали проверять из-за постельных сцен с несовершеннолетними
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранительные органы начали доследственную проверку из-за романа Владимира Сорокина «Наследие». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, причиной проверки стало обнаруженное в произведении описание сексуальных сцен с несовершеннолетними.

«Начали доследственную проверку по статье „Изготовление и оборот предметов или материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних“. Причиной, предварительно, стало наличие в книге описаний постельных сцен с участием несовершеннолетних», - отметил источник.

В апреле издательская группа «Эксмо-АСТ» в Telegram-канале объявила о приостановлении продаж произведений Владимира Сорокина «Наследие», Джеймса Болдуина «Комната Джованни и Майкла Каннингема „Дом на краю света“. В компании заявили, что в указанных книгах содержится запрещенная законодательством информация.

Ранее ЛГБТ*-пропаганду нашли в фильме о Бриджит Джонс и «Дылде».

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Книги Полиция

Новости по теме