Честно о бизнесе. «ВКонтакте» покажет эксклюзивное шоу сооснователя Hoff

Сооснователь Hoff Михаил Кучмент обсудит с гостями нового видеоподкаста «Бизнес на салфетке» секреты успеха и полезные советы для начинающих предпринимателей, отраслевые тренды и тенденции, а также самые актуальные вопросы для бизнеса. Первый выпуск уже можно увидеть в сообществе «ВКонтакте» , сообщили в пресс-службе социальной сети.

«„Бизнес на салфетке“ - это честный разговор о бизнесе, в котором я задаю вопросы другим предпринимателям - владельцам и управленцам компаний-гигантов. Вместе мы разбираем, почему одни бизнесы „выстреливают“, а другие остаются на том же уровне, можно ли выявить общие принципы успеха среди разных предприятий и что такого делают успешные компании, чего не делают другие?» - рассказал Кучмент.

Первым гостем проекта стал основатель сети кофеен One Price Coffee Сергей Румянцев. Он поделился опытом смены сферы корпоративного управления на инвестиции и предпринимательство.

Темой второго выпуска «Бизнеса на салфетке», который выйдет 6 февраля, станет спортивный ритейл. Гостем выступит президент и совладелец фирмы Inventive Retail Group Тихон Смыков. Участники шоу обсудят рынок параллельного импорта. Позже выйдет эпизод с гендиректором «Пятерочки» Владиславом Курбатовым, который поделится опытом развития торговой сети.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» расширила программу грантов для музеев и театров. Общий фонд проекта в 2024 году составит 60 миллионов рублей.