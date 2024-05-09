«Честно - не волнуюсь. Все состоится в штатном режиме, куча тренировок прошла», - сказал военнослужащий.

Мужчина отметил, что является потомственным военным.

«У меня родственники военные, целая династия. В Великую Отечественную войну воевал прадед, был артиллеристом. Участвовал в операции, вывел из строя несколько танков противника и помог удержать линию обороны», - добавил он.

В четверг на Красной площади пройдет парад в честь 79-й годовщины победы в ВОВ. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в нем примут участие порядка девяти тысяч человек и около 70 единиц техники. Завершится представление пролетом авиационных групп «Стрижи» и «Русские витязи».