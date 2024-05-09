09 мая 2024, 09:02

«Честно — не волнуюсь». Военнослужащий — о подготовке к параду Победы

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Российский военнослужащий признался, что не волнуется перед предстоящим парадом Победы на Красной площади в Москве благодаря упорным тренировкам. Об этом он сообщил 360.ru.

«Честно - не волнуюсь. Все состоится в штатном режиме, куча тренировок прошла», - сказал военнослужащий.

Мужчина отметил, что является потомственным военным.

«У меня родственники военные, целая династия. В Великую Отечественную войну воевал прадед, был артиллеристом. Участвовал в операции, вывел из строя несколько танков противника и помог удержать линию обороны», - добавил он.

В четверг на Красной площади пройдет парад в честь 79-й годовщины победы в ВОВ. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в нем примут участие порядка девяти тысяч человек и около 70 единиц техники. Завершится представление пролетом авиационных групп «Стрижи» и «Русские витязи».

Военные Парад Победы Красная площадь Москва
09 мая 2024, 17:28
Участник парада потерял ботинок во время шествия по Красной площади
РИА «Новости»
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Один из участников парада Победы потерял ботинок на Красной площади. Однако останавливаться и подбирать его владелец не стал. Видео с лежащей на брусчатке обувью опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

На кадрах можно видеть, что на пути участников парада, марширующих по главной площади страны, лежит ботинок.

Авторы сообщения предположили, что он, скорее всего, слетел с ноги одного из военнослужащих. При этом хозяин ботинка невозмутимо продолжил идти строевым шагом, не подобрав обувь.

Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался 9 мая ровно в 10:00. Несмотря на непогоду, авиационную часть мероприятия не отменяли. На трибунах всем желающим раздавали теплые пледы.

День Победы 9 мая Парад Победы Москва
09 мая 2024, 15:40
Здоровья и еще раз здоровья. Машков поздравил ветеранов с Днем Победы
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Народный артист России Владимир Машков с трибун наблюдал за парадом с участием военной техники на Красной площади. В интервью 360.ru он обратился к ветеранам Подмосковья и поздравил их с Днем Победы.

«Прежде всего здоровья, здоровья, здоровья! И знайте, дорогие ветераны, что мы вас не подведем. Ваши внуки, сыны, дочери никогда вас не подведут», - сказал артист.

На параде также присутствовал лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов. По его словам, вид проходящей по Красной площади военной техники вызывает гордость за свою страну.

В праздничном мероприятии приняли участие лидеры девяти зарубежных государств , в том числе Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. После парада они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

День Победы 9 мая
09 мая 2024, 14:42
Крым и Севастополь отказались от салютов в День Победы
РИА «Новости»
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Действующий в Крыму и Севастополе «желтый» уровень террористической опасности не позволил провести праздничные салюты в День Победы. Об этом руководители субъектов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев сообщили в своих Telegram-каналах.

Аксенов пояснил, что к организации праздничных салютов привлекают воинские части, но действующий в республике режим сделать это не позволяет.

«Прошу отнестись к этому решению с пониманием», - обратился он к крымчанам.

Глава Севастополя Михаил Развожаев привел такой же аргумент.

«Уверен, что жители города-героя с пониманием отнесутся к этому решению», - добавил он.

Праздничные салюты в честь Дня Победы прогремят в других городах-героях. Как сообщил телеканал «Звезда» , такой приказ отдал министр обороны Сергей Шойгу.

Артиллеристы произведут 30 залпов в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске и Туле. Яркие огни украсят небо в 22:00 по местному времени.

Праздничный салют уже отгремел в Петропавловске-Камчатском. Он стал первым городом России, где торжественные и памятные мероприятия в честь Дня Победы подошли к финалу.

День Победы 9 мая Крым Россия Севастополь Сергей Аксенов
09 мая 2024, 14:23
Первый праздничный салют отгремел на Камчатке
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В честь Дня Победы 9 мая на Камчатке запустили праздничный салют. Видео показала пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского.

Огненные брызги разукрасили небо разноцветными огнями - красным, желтым и зеленым. Камчатка стала первым регионом России, который принял на себя миссию по салютованию в честь праздника.

Праздничные фейерверки в честь Дня победы в Великой Отечественной войне обеспечит государственная корпорация «Ростех». Для этого изготовили изделия калибром до 310 миллиметров, которые способны подняться до 350 метров в высоту.

В настоящее время Ростех выпускает порядка 120 видов дневных и двух тысяч видов ночных салютов.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в Москве на 9 мая также дадут салют. Залпы прозвучат в 22:00 по московскому времени и в городах-героях Туле, Смоленске, Севастополе, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Мурманске, Керчи и Волгограде.

День Победы 9 мая Россия

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