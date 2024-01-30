30 января 2024, 13:14

Червей обнаружили в американском корме для животных

РИА «Новости»
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Запрет на ввоз кормов для животных из США в Россию действует еще с 2021 года. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Ввоз кормов из США запретили еще в 2021 году. Их нет на российском рынке», - заявили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о массовых жалобах владельцев животных на наличие червей в американском корме Hill’s. По его информации, в связи с ситуацией началась проверка, если черви вновь появятся в коробках с кормами, то его могут запретить к ввозу в Россию.

Со 2 марта 2021 года Россельхознадзор приостановил отгрузку импортных кормов для животных из США, в связи с выявлением в этой продукции не указанных в декларациях ГМО-компонентов.

Ранее российских владельцев животных предупредили о подорожании с 5 февраля кормов Felix, «Гурмэ», Purina One и Pro Plan до 12%. Причиной повышения цен стал рост закупочных цен на сырье, стоимости упаковки и логистических затрат.

США Запреты Животные
30 января 2024, 13:08
Москва станет лидером по естественной убыли населения к 2046 году
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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По данным Росстата, Москва продемонстрирует самую высокую естественную убыль населения к 2046 году. Она составит 696 тысяч жителей — в среднем около 31,6 тысячи человек ежегодно. Об этом сообщило издание «РБК».

По данным Росстата, Москва продемонстрирует самую высокую естественную убыль населения к 2046 году. Она составит 696 тысяч жителей - в среднем около 31,6 тысячи человек ежегодно. Об этом сообщило издание «РБК».

Согласно прогнозам, общее количество жителей столицы не уменьшится благодаря миграции, особенно из других регионов страны. В Росстате отметили, что численность населения Москвы через 20 лет останется примерно на том же уровне, что и в начале 2024 года. Миграционный прирост составит приблизительно 682 тысячи человек.

Кроме того, относительная убыль населения - в расчете на тысячу жителей - в столице будет ниже, чем в других регионах. В Москве она составит 2,4 человека на тысячу, а в Смоленской и Тамбовской областях, Карелии, Мордовии - от 9,7 до 10,7 человек.

Несколько дней назад Росстат сообщил о том, что численность населения России в 2023 году сократилась на 0,17%.

Статистика Росстат Москва
30 января 2024, 11:19
Собянин подвел туристические итоги 2023 года в Москве
РИА «Новости»
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В 2023 году московская туристическая отрасль поставила новый рекорд: столицу посетили 24,5 миллиона человек. Об итогах прошедшего сезона рассказал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

«Несмотря на санкции и прочие проблемы, московский туризм вновь бьет рекорды - в 2023 году наш город посетили 24,5 миллиона туристов», - сказал он.

По словам мэра, общий объем туристического потребления в городе достиг отметки в 1,3 триллиона рублей и превысил значения допандемийного 2019 года. В бюджет столицы поступило 178 миллиардов рублей.

«На эти средства можно построить порядка 70 школ или 16 километров новых линий метро», - отметил Собянин.

Он добавил, что 90% туристов были из России, а еще 10% - из зарубежных стран. В основном иностранные путешественники приезжали из Китая, а также Турции, Индии и Ирана.

Особенно привлекательными для гостей столицы были фестивали - «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы. Зима», «Московское чаепитие» и многие другие. Благодаря им в зимний праздничный сезон количество туристов выросло почти в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Мэр также подчеркнул, что привлекательности города для гостей поспособствовал сервис RUSSPASS. Свыше 70% туристов пользуются мобильными приложениями для бронирования услуг и планирования поездок.

Этот сервис также позволяет составить интересные маршруты для прогулок по столице.

Туризм Сергей Собянин Москва
30 января 2024, 11:14
Вычет по НДФЛ при продаже жилья предложили увеличить до 2 млн рублей
РИА «Новости»
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Налоговый вычет при продаже жилья предложили увеличить до двух миллионов рублей. Такой законопроект в Госдуму внесла группа депутатов фракции ЛДПР во главе с лидером партии, председателем комитета палаты по международным делам Леонидом Слуцким.

На данный момент максимальная сумма налогового вычета при продаже недвижимости, в том числе комнат, дач и земельных участков, составляет один миллион рублей. Авторы проекта предлагают увеличить ее до двух миллионов. По данным депутатов, налоговый вычет за продажу жилья не менялся с самого момента его введения и не учитывает реальное положение дел на рынке.

«В связи с этим законопроектом предлагается приблизить размер имущественного налогового вычета к изменившимся экономическим реалиям, для чего увеличить его до двух миллионов рублей», - уточнили в пояснительной записке.

По данным депутатов, за пять лет цена за квадратный метр на первичном рынке выросла на 110%, а на вторичном - на 60%.

При этом правительство выступило против инициативы. Кабмин аргументировал свое решение уже существующим налоговым вычетом, льготами по НДФЛ для некоторых категорий налогоплательщиков и тем, что поступления по НДФЛ составляют существенную часть доходов бюджетов российских регионов.

Льготы Депутаты Россия Недвижимость НДФЛ
30 января 2024, 09:49
Придушенного шарфом на горнолыжном курорте мальчика выписали домой
РИА «Новости»
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Шестилетнего ребенка из Кургана, который пострадал на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области, выписали из Детской областной клинической больницы. Об этом сообщил председатель совета директоров комплекса Олег Сиротин. Его процитировали в официальной группе «Солнечной долины» в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что безопасность на курорте - одна из основных обязанностей работы. Сиротин поблагодарил спасателей за профессионализм и оперативность в экстремальной ситуации.

«Мальчик поправляется, несколько дней назад его выписали из больницы, родители забрали его домой, с ним все хорошо благодаря вам», - подчеркнул он.

Ребенок пострадал 12 января. Он поднимался на ленточном подъемнике в сопровождении инструктора.

Руку и шарф мальчика затянуло в механизм фуникулера. Из-за это его чуть не задушило. Врачи диагностировали асфиксию и множественные травмы, в результате чего ребенок впал в кому. В середине января медики сообщали, что состояние мальчика тяжелое , но наблюдается положительная динамика.

Спасатели Дети Челябинская область Больницы

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