Червей обнаружили в американском корме для животных

«Ввоз кормов из США запретили еще в 2021 году. Их нет на российском рынке», - заявили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о массовых жалобах владельцев животных на наличие червей в американском корме Hill’s. По его информации, в связи с ситуацией началась проверка, если черви вновь появятся в коробках с кормами, то его могут запретить к ввозу в Россию.

Со 2 марта 2021 года Россельхознадзор приостановил отгрузку импортных кормов для животных из США, в связи с выявлением в этой продукции не указанных в декларациях ГМО-компонентов.

Ранее российских владельцев животных предупредили о подорожании с 5 февраля кормов Felix, «Гурмэ», Purina One и Pro Plan до 12%. Причиной повышения цен стал рост закупочных цен на сырье, стоимости упаковки и логистических затрат.