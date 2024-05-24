Чернышов объяснил необходимость сокращения рабочей пятницы для россиянок

«Проанализировав продолжительность рабочей недели, был удивлен тому, что рабочая неделя женщин в 2023 году выросла на 27 минут, по сравнению с предыдущим годом, а рабочая неделя мужчин - лишь на четыре минуты», - отметил Чернышов.

По его оценке, разница существенна при том, что женщины выделяют дополнительное время на домашнее хозяйство. На это, подчеркнул вице-спикер ГД, уходит около шести часов в неделю. Также он указал, что более половины (63%) женщин тратят выходные на работу по дому.

Отдельно политик отметил, что эта инициатива не нарушает принцип равноправия, а, напротив, восстанавливает его, так как сейчас рабочая неделя женщин больше, чем у мужчин.

«Мера должна стать обязательной для бюджетных учреждений и государственных органов, в которых трудятся женщины. Для частных компаний изменения будут носить рекомендательных характер», - добавил он.