Чемпионат России по радиоуправляемым автомоделям пройдет в Москве

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Соревнования пройдут с 6 по 8 октября в павильоне № 55 на ВДНХ. Зрителей старше 10 лет пригласили посетить соревнования в двух дисциплинах: шоссейно-кольцевые гонки и внедорожные машины.

Соревноваться за лидерство в управлении автомоделями будет 24 команды. Участники будут испытывать машины, созданные своими руками, на гоночных трассах.

Гонки на автомоделях пройдут в два этапа. В первом участники должны будут проехать максимальное количество кругов за пять минут. Лучшие результаты пройдут в финальные заезды, в которых определится победитель, проехавший наибольшее количество кругов за отведенное время. Победители получат призы и будут включены в реестр «Таланты России».

Ранее прием заявок на детский чемпионат «Мастерята» стартовал в Москве.