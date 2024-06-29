29 июня 2024, 03:42

Чем выше, тем больше. Россиянам рассказали, от чего зависит размер пенсии

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Размер пенсии в РФ зависит от официальной заработной платы. Самое большое количество пенсионных баллов можно приобрести, если годовая зарплата составляет от 2,2 миллиона рублей. Об этом заявила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в беседе с РИА «Новости».

«Чем выше официальная зарплата, тем больше будет пенсионных баллов и, следовательно, тем больше будет размер пенсии», - объяснила она.

По словам эксперта, ежегодно можно зарабатывать до 10 баллов. Такое количество получат россияне, получающие 2,225 миллиона рублей в год. Минимальное число баллов за всю трудовую деятельность - 30.

«Кроме того, на размер пенсии влияет страховой стаж. Согласно изменениям, внесенным в 2024 году, для получения пенсии нужно проработать не менее 15 лет, включая нестраховые периоды», - сказала Солодовникова.

Ранее в Госдуме одобрили во втором чтении закон об индексации пенсии работающим пенсионерам. Если его примет Совфед и подпишет президент, то с 1 февраля в стране возобновят ежегодную индексацию выплат тем пенсионерам, которые продолжают работать. На это правительству потребуется 96,5 миллиарда рублей в 2025 году, 177 миллиардов в 2026 году и 260 миллиардов в 2027-м.

Пенсия Россия Деньги
29 июня 2024, 03:18
Забеременевшая от сына-мужа 53-летняя Айсылу Чижевская заявила о потере ребенка
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Айсылу Чижевская, забеременевшая от сына-мужа в 53 года, потеряла ребенка. Об этом сообщило издание Starhit.

Россияне наблюдают за скандальной парой после их появления на шоу на телеканале «Россия 1». Зрителей поразила необычная история любви героев передачи.

Айсылу Чижевская является родственницей музыканта Рената Ибрагимова, известного в СССР. Несколько лет назад она приехала с концертом в детский дом и познакомилась там с мальчиком Даниилом. Он восхитил женщину своим голосом, поэтому Айсылу решила усыновить ребенка.

Спустя некоторое время у Даниила возникли к приемной матери романтические чувства. Под напором настойчивых ухаживаний «родительница» сдалась, и у пары начался роман. В 2023 году они решили пожениться. Потом возлюбленные захотели завести ребенка, Айсылу удалось забеременеть благодаря ЭКО.

Однако идиллия в семье быстро закончилась. Весной этого года женщина узнала о темной стороне молодого мужа. Оказывается, он зарабатывал продажей своего тела богатым дамам. Это стало ударом для Чижевской, переживания негативно отразились на ее беременности.

«Я потеряла ребенка. Думаю, что буду разводиться. Увы, мы потеряли малыша, мне тяжело говорить об этом», - заявила она.

Сейчас у пары трудный период. Отношения между ними испортились. Айсылу заявила, что на нее навалилось слишком много проблем.

Дети Беременность Семья Отношения Женщины Россия
28 июня 2024, 22:23
Врач рассказала, как избежать теплового удара в самом жарком за столетие июле 2024
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Тепловой удар — это серьезное явление, которое случается из-за перегрева организма. Оно представляет большую опасность и может закончиться летальным исходом. Методы профилактики этого заболевания рассказала врач-терапевт мариупольского центра ФМБА России Татьяна Николюк.

Тепловой удар - это серьезное явление, которое случается из-за перегрева организма. Оно представляет большую опасность и может закончиться летальным исходом. Методы профилактики этого заболевания рассказала врач-терапевт мариупольского центра ФМБА России Татьяна Николюк.

Врач отметила, что тепловой удар случается, если температура тела поднимается до опасного уровня. Его симптомы включают сильную головную боль, головокружение, слабость, тошноту и потерю сознания. Чаще всего такое явление происходит, если в организме не хватает жидкости и солей.

По словам врача, чтобы спастись от удара жарким летом, следует пить больше воды. Кроме того, важно избегать прямых солнечных лучей в периоды пиковой температуры на улице. Если долгого нахождения под солнцем не избежать, можно заранее намазаться защитным кремом.

Также не менее важно периодически охлаждать тело. Например, принимать холодный душ. Еще следует правильно одеваться, носить одежду из натуральных материалов, позволяющих коже «дышать». Помимо этого, обязательно нужно носить головной убор, отметила врач.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей ждет самое жаркое начало июля за последнее столетие. Температура будет достигать до 33 градусов.

Природа Врачи
28 июня 2024, 18:27
Путин сообщил о росте российского ВВП в 2024 году
РИА «Новости»
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Рост валового внутреннего продукта в России за первое полугодие будет составлять примерно 5%. Об этом на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС заявил президент Владимир Путин, сообщил Кремль.

Глава государства подчеркнул. что в прошлом году этот показатель продемонстрировал более высокий рост - 3,6%. В первом квартале 2024 года ВВП вырос на 5,4%, добавил Путин.

«Посмотрим, что будет по полугодию», - отметил российский лидер.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил , что бюджетный стимул в России в прошлом году составил три триллиона рублей. По его словам, дефицит бюджета страны оценили в 1,9% ВВП. Силуанов отметил, что власти оперативно отреагировали на потребности населения, экономики и поддержания обороноспособности государства.

Кремль Владимир Путин Экономика ВВП
28 июня 2024, 16:54
Производство по взысканию долгов Навального приостановили
Global Look Press
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила исполнительное производство по принудительному взысканию долгов Алексея Навального. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава ФССП Дмитрий Аристов на полях Петербургского международного юридического форума.

«Исполнительное производство в отношении Навального приостановлено в связи с его смертью и до решения вопроса с его правопреемником», - информировал он.

По закону в случае смерти должника судебный пристав должен заменить его на правопреемника. Пока соответстующего судебного акта в ФССП не поступало.

Алексей Навальный скончался в феврале 2024 года в исправительной колонии, куда попал за мошенничество и создание и финансирование экстремистского сообщества.

Долги Законы Алексей Навальный

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