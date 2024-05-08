Челябинский суд обратил имущество группы «Макфа» в доход государства

«С данным решением „Макфа“ категорически не согласна и в ближайшее время намерена его обжаловать. Генпрокуратура ходатайствовала о немедленном исполнении решения, из-за чего до апелляционной инстанции у действующих собственников контроль над компанией не остается», - отметил он.

Хлюстов добавил, что решение вынесла только первая инстанция, поэтому преждевременно говорить об окончательной национализации «Макфы».

Генпрокуратура направила иск в суд о взыскании имущества компании «Макфа» в пользу государства в конце марта. Кроме АО «Макфа» по делу проходят «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», АО «СМАК» и другие компании.