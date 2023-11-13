Челябинский предприниматель бесплатно раздал 20 тонн мороженого и пельменей
Челябинский предприниматель раздал 20 тонн мороженого и пельменей после ДТП. Товар был в перевернувшейся фуре, которая везла его в Пермь. Об этом написало издание 78.ru.
Авария случилась утром 6 ноября на трассе Пермь - Екатеринбург. Водитель грузовика DAF уснул за рулем, и машина съехала в кювет. Мужчина получил перелом шеи, но идет на поправку.
В фуре были мороженое и пельмени общей стоимостью 4,5 миллиона рублей. На перегрузку товара в другой грузовик потребовалось 10 часов. Температурный режим при этом соблюдался, но в итоге товар все равно решили раздать. Местные жители уносили «подарки» со стоянки для большегрузов на улице Машиностроителей в Ленинском районе. Многие брали коробки с товаром десятками. С виду продукты были в идеальном состоянии. Раздача заняла около пяти часов. Челябинцы в соцсетях отметили, что некоторые были готовы буквально драться за каждую коробку. На парковке образовалась очередь.