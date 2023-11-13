Челябинский предприниматель бесплатно раздал 20 тонн мороженого и пельменей

Моряк рассказал о поиске сомалийских пиратов экипажем «Петра Великого»

Моряки тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» стали первыми в современной истории отечественного флота, поймавшими сомалийских пиратов. Об этом РИА «Новости» рассказал один из членов экипажа, который непосредственно принимал участие в операции.

Поимка сомалийских пиратов состоялась 13 февраля 2009 года. Экипаж уже должен был возвращаться домой, когда зафиксировал сигнал бедствия от сухогруза Ocean Diamond. Моряки вывели корабль из района, в котором обитают пираты. Экипаж «Петра Великого» вернулся в опасный район для поисков напавших на Ocean Diamond.

«Мы достигли точки встречи с сухогрузом, пираты потерпели неудачу при попытке захвата судна, но при этом обстреляли его из гранатомета», - указал офицер.

Они обнаружили небольшие лодки, находившиеся на которых люди стали имитировать ловлю рыбы, при этом что-то скидывали с борта. В процессе досмотра у них нашли гранатометы, автоматы и прочие боеприпасы.

Лодки пиратов и их разряженное оружие доставили на Северный флот. Сами боеприпасы утопили. Задачи похода крейсера не предполагали антипиратскую деятельность, Но именно в тот поход «Петр Великий» предотвратил захват сухогруза.

В начале октября нашествие пиратов зафиксировали в заливе Сан-Франциско в Калифорнии. Они грабили яхты и плавучие дома горожан.