Челябинск обогнал российские города-миллионники по росту цен на жилье

В Челябинске один квадратный метр подорожал на 4,3% - до 125,4 тысячи рублей, в Воронеже стоимость «квадрата» взлетела на 3,3%, достигнув 115,1 тысячи рублей, в Перми и Волгограде рост составил 3,1%, а цены поднялись до 145,2 тысячи рублей и 115,8 тысячи рублей соответственно.

Лидерами по подорожанию жилья стали также Екатеринбург, Нижний Новгород и Омск. Москва заняла 11-ю строку списка, за столицей идут Красноярск, Новосибирск и Санкт-Петербург.

«Лидерство Челябинска в bnMAP.pro связывают с повышением строительной готовности новостроек в продаже, а также с вымыванием наиболее бюджетных объектов из структуры экспозиции», - передал РБК.

Как сообщал портал 74.ru , квартиры в Челябинске за последние пару лет сильно подорожали. Стоимость жилья такая же как в Екатеринбурге или Москве. По цене челябинской «двушки» можно найти и квартиры за границей: в Черногории, Грузии, Германии и Испании.

Ранее экономист Алексей Кричевский рассказывал, что сейчас у россиян быстро разбогатеть на покупке недвижимости и последующей ее продаже не получится. Актуальными будут только покупка «убитого жилья» под ремонт или новостройки, где цены пойдут вверх из-за инфраструктурных проектов. Любопытно, что в последнее время россияне стали чаще покупать жилье в Москве в обход ипотеки. Основные причины: высокие ставки, снижение спроса на «вторичку» и стагнация на рынке.