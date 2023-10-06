«Человек высшей пробы». Шувалов назвал актера дубляжа Максакова всесторонне одаренным

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«Замечательный человек, творческая личность. Он одарен был всесторонне: режиссер и режиссер дубляжа, сценарист превосходный. К сожалению, не получилось ему раскрыться ярко», - произнес собеседник.

По воспоминаниям Шувалова, Максаков был особым человеком, его даже нельзя как-то классифицировать.

«Бывает, говорят, интеллигент - не интеллигент. А вот бывают люди высшей пробы. Такой абсолютно чистый и творческий человек», - сказал он о Максакове.

Ранее актер дубляжа Петр Гланц-Иващенко рассказал, что у Максакова была очень тяжелая жизнь, но он никогда не жаловался. У режиссера осталась дочь-инвалид , которая вообще не ходит.