«Человек высшей пробы». Шувалов назвал актера дубляжа Максакова всесторонне одаренным
Советский и российский актер, режиссер кино и дубляжа, сценарист Вячеслав Максаков скончался в возрасте 76 лет. Многим он запомнился невероятно добрым и терпеливым. Актер театра и кино Борис Шувалов рассказал «360», что Максаков — человек «высшей пробы».
«Замечательный человек, творческая личность. Он одарен был всесторонне: режиссер и режиссер дубляжа, сценарист превосходный. К сожалению, не получилось ему раскрыться ярко», - произнес собеседник.
По воспоминаниям Шувалова, Максаков был особым человеком, его даже нельзя как-то классифицировать.
«Бывает, говорят, интеллигент - не интеллигент. А вот бывают люди высшей пробы. Такой абсолютно чистый и творческий человек», - сказал он о Максакове.
Ранее актер дубляжа Петр Гланц-Иващенко рассказал, что у Максакова была очень тяжелая жизнь, но он никогда не жаловался. У режиссера осталась дочь-инвалид , которая вообще не ходит.