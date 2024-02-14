«Она с первого по 11-й класс у меня тренировалась, потом в Ростов-на-Дону поступила. Девочка воспитанная и порядочная. Никогда не видел, чтобы она себе что-то позволяла, в школе хорошо училась», - сказал он.

Тариев отметил, что говорил с матерью Цомартовой. По ее словам, камеры видели, как она пришла на побережье, после чего ее местонахождение стало неизвестным.

«Если бы находилась в море, то труп нашли бы, но тела нет. Словно сквозь землю человек провалился. Мы с ней постоянно на соревнованиях разговаривали, после проигрыша была расстроенная, как и любой ребенок. Но чтобы пропасть или что-то сделать с собой - это нереально. После боя вышла на улицу и все, исчезла. Человек просто пропал, какой-то Бермудский треугольник», - добавил тренер.

Мама спортсменки Диана Цомартова в социальной сети обратилась к главам Осетии, Дагестана и президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать в поисках дочери.

Об исчезновении 22-летней спортсменки стало известно 11 февраля. Перед исчезновением она выступала на соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске, где потерпела первое поражение за 10 лет. Затем девушка вышла из спортивного комплекса, направилась в сторону моря и исчезла.