«Человек любит то, что он знает». ТНТ анонсировал возвращение шоу «Наша Russiа»

«Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать - возвращение „Наша Russiа“, - объяснил Водахов.

Когда поклонники сериала смогут увидеть «Наша Russiа», пока неизвестно. О сроках перезапуска шоу гендиректор телеканала ничего не сказал.

Впервые зрители ТНТ увидели скетчком на экранах в 2006 году. Главные роли в нем исполнили комики Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Ранее появилась информация о дате выхода сериала «Гарри Поттер» по книге Джоан Роулинг. Новинку можно будет посмотреть на стриминговой площадке HBO Max в 2026 году.