25 февраля 2024, 17:53

«Человек любит то, что он знает». ТНТ анонсировал возвращение шоу «Наша Russiа»

РИА «Новости»
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ТНТ планирует перезапустить шоу «Наша Russia». Об этом заявил гендиректор телеканала Аркадий Водахов, сообщило РИА «Новости».

«Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать - возвращение „Наша Russiа“, - объяснил Водахов.

Когда поклонники сериала смогут увидеть «Наша Russiа», пока неизвестно. О сроках перезапуска шоу гендиректор телеканала ничего не сказал.

Впервые зрители ТНТ увидели скетчком на экранах в 2006 году. Главные роли в нем исполнили комики Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Ранее появилась информация о дате выхода сериала «Гарри Поттер» по книге Джоан Роулинг. Новинку можно будет посмотреть на стриминговой площадке HBO Max в 2026 году.

Сериалы Актеры Телевидение
25 февраля 2024, 17:28
Росгвардейцы взяли серебро на международных соревнованиях спецназа в Эль-Кувейте
РИА «Новости»
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Военнослужащие центра специального назначения «Витязь» Росгвардии взяли серебро на международных соревнованиях Kuwait SWAT Elite International Competition 2024. В состязаниях спецназа в Эль-Кувейте участвовали 19 команд из 15 стран. Росгвардейцы уступили лишь хозяевам первенства.

Программа включала стрелковые упражнения на фоне больших физических нагрузок и преодоление специальной полосы препятствий. На ней представители Росгвардии показали лучшее время.

Военнослужащие пояснили, что этому способствовали их регулярные тренировки и большой опыт участия в боевых операциях.

Росгвардейцев торжественно встретили в аэропорту Домодедово. Помимо родственников, их ждали офицеры центрального аппарата ведомства, начальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии Павел Индык, командир Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск национальной гвардии Николай Кузнецов и другие.

В 2023 году спецназ Росгвардии участвовал в аналогичном турнире в Дубае и вошел в топ-3 команд, а в 2020 году удостоился серебряной медали.

Спецназ Аэропорт Домодедово Видео Росгвардия Россия
25 февраля 2024, 06:04
Ученые выяснили, зачем кошкам залысины перед ушами
Freepik
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Американские ученые из Университета Пердью узнали, зачем кошкам и некоторым их диками сородичам нужны залысины перед ушами. Об этом сообщил LiveScience.

Как отметила зоолог Джудит Стелла, до этого исследователи не знали точного ответа, почему у усатых питомцев рядом с ушами растет меньше шерсти. Особенно это касается африканских диких кошек.

Теперь ученые выдвинули теорию этого явления. Залысины перед ушами позволяют мелким кошкам улавливать ультразвуковые сигналы, исходящие от мышей и прочих грызунов, которые часто становятся их целью. Открытые участки в этом месте помогают кошкам лучше слышать и охотиться.

Ранее французские ученые узнали, как привлечь внимание незнакомой кошки. Для этого следует использовать не только голосовые, но и визуальные сигналы. Например, жестикулировать руками.

Коты Ученые Животные
25 февраля 2024, 05:14
Двухметровая акула родила у берегов Курильских островов
Unsplash
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Двухметровая сельдевая акула родила у берегов Курильских островов. Хищника обнаружили случайно и сообщили в заповедник «Курильский». Замдиректора по научной работе Елена Линник выехала в Серноводск на место происшествия, об этом она написала в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщили, что акула находится на побережье Тофицкого рейда, именно там сотрудники заповедника нашли тушу. Специалисты взяли пробы зубов и кожи, замерили хищника, его длина составила более двух метров.

«Предварительно в сообщении было, что она вчера уже на берегу родила акулят, но мы, к сожалению, никого не нашли, возможно их смыло», - сообщила Линник.

В Черном море у берегов Крыма обнаружили «чужака» - морскую рыбу из семейства каменных окуней - групера. Эти хищники опасны тем, что могут подъесть кормовую базу местной рыбы.

Крым Курильские острова
24 февраля 2024, 13:17
«Ушла целая эпоха». Адвокат Аграновский выразил соболезнования родным умершего Лебедева
Пресс-служба Кремля
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После смерти председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева ушла целая эпоха. Под его руководством все работало как часы, рассказал «360» директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Часть постсоветской России «Первое, что лежит на поверхности, это фраза: „Ушла целая эпоха“. Потому что, действительно, Вячеслав Михайлович - это огромная часть постсоветской России. <…> После разрухи 90-х годов надо было все приводить в чувство, в том числе и судебную систему. И здесь заслуга Вячеслава Михайловича - ключевая», - рассказал адвокат.

Если посмотреть на здания российских судов, то сейчас они чистые и технологически оборудованные. Все это - концепция и деятельность председателя Верховного суда, подчеркнул правозащитник. Он поделился, что ему приходилось достаточно часто участвовать в заседаниях Президиума Верховного суда.

«Вообще для адвоката это довольно редкая процедура: наблюдать работу и Вячеслава Михайловича лично, как председателя, как судьи, в конце концов, и Президиума Верховного суда. И я всегда отмечал, что все было организовано очень хорошо, вежливо. Все работало как часы, с уважением ко всем участникам процесса, в том числе и к адвокатам, и к нашим подзащитным. В общем, у меня остались от работы с ним самые лучшие впечатления», - вспомнил Аграновский.

Высокая планка Адвокат добавил, что у него было много публичных известных дел, и он часто сталкивался с Верховным судом. У правозащитника остались документы, подписанные Лебедевым.

«Мои соболезнования его родным, близким и его коллегам. И, я думаю, что, конечно, ему найдут замену, но это будет сделать не так просто, потому что планка была поднята очень высоко, и долгие годы держалась вот на этом высоком уровне», - заключил Аграновский.

Председатель Верховного суда Лебедев скончался 24 февраля на 81-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного.

Суд Адвокаты Россия

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