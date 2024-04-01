01 апреля 2024, 12:15

«Человек был абсолютно не прав». Маликова — о суде дочери с калужской фабрикой

РИА «Новости»
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Дочери певца Дмитрия Маликова Стефании удалось отсудить 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики. Мама предпринимательницы Елена Маликова рассказала «360», что поводом для иска послужило плохое качество пошива новой коллекции бренда Dress By Stesha.

«Подключились юристы, и она отсудила эти деньги, потому что человек был абсолютно не прав. Начал поднимать общественную историю, что совершенно было смешно, потому что там стопроцентная правота дочери. Пришлось обратиться в суд», - поделилась Маликова.

Она пояснила, что несколько месяцев назад появилась информация о том, что какой-то человек подал на Стефанию в суд за то, что она ему не оплатила заказ.

«Фабрика не выполнила заказ в срок или с браком, что-то там случилось, за что уплачивать было нельзя», - уточнила мама Стефании.

Она добавила, что в результате дочь подала встречный иск и отсудила эти деньги.

«С брендом Dress By Stesha все абсолютно в порядке. Коллекции симпатичные, красивые шьют», - отметила Маликова.

Стефания сотрудничала с этой фабрикой на протяжении полутора лет. Однако качество последней партии товаров не устроило заказчицу, поэтому она не оплатила 117 тысяч рублей.

Суд Шоу-бизнес
01 апреля 2024, 11:26
Следователи начали изучать документы МЧС после теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Следователи изучат документы МЧС России по делу о теракте в «Крокусе». Об этом РИА «Новости» рассказал источник.

«Следователи начали изучать документы, изъятые в подмосковном главке МЧС по делу о теракте в „Крокусе“», - передало агентство.

Следователи изъяли документы , связанные с контрольно-надзорными мероприятиями в «Крокус Сити Холле». Специалисты проанализируют информацию о том, проводились ли проверки противопожарной безопасности, были ли нарушения и как контролировали их устранение.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 144 человека и еще 551 получил ранения. Ранее в Подмосковье начались акции памяти жертв теракта в концертном зале. Делегации от более чем 10 стран приехали в сгоревшему зданию. Они возложили цветы и венки, чтобы почтить память погибших после атаки боевиков.

Россия Цветы Боевики Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 09:37
Правила перепланировки квартир в России ужесточили
Freepik
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Любое изменение границ или площади помещений в квартирах теперь считается перепланировкой и требует согласования. Такие поправки в Жилищный кодекс и федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» вступили в силу с 1 апреля.

Ранее перепланировкой считалось «изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в техпаспорт». Теперь под ней подразумевается любое изменение площади, например, объединение комнат, которое до этого считалось реконструкцией. Россиянам станет сложнее делать ремонт в квартирах.

«Закон также уточняет сроки подачи документов о перепланировке и реконструкции помещений <…> - 30 дней», - передавали в пресс-службе Росреестра.

Руководитель «Контур. Недвижимости» Константин Ташлыков рассказывал РИА «Новости» , что даже перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов потребуют согласования. После ремонта собственник должен будет не только получить акт приемки, но и заказать новый технический план у кадастрового инженера, а затем передать его в Росреестр, чтобы ведомство внесло изменения в ЕГРН.

При этом в России упростили перевод жилого помещения в нежилое и обратно, сообщал информационно-справочный портал «Гарант.ру». Он считается завершенным со дня внесения записи в ЕГРН или кадастрового учета образованных помещений и регистрации прав на них.

Россиян с 1 апреля ждут и другие изменения: пенсионерам проиндексируют социальные выплаты, в автошколах ужесточат правила пересдачи экзамена, а региональным властям позволят самостоятельно решать судьбу «наливаек» в жилых домах. Подробнее - в материале «360».

Пенсионеры Законы Выплаты в России Правила Россия Недвижимость
01 апреля 2024, 07:36
Правила продажи табачной продукции изменились в России
Global Look Press
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В России с 1 апреля ввели новые правила продажи табачной и никотиносодержащей продукции. За торговлю этими видами товаров без лицензии в крупном размере ввели уголовную ответственность, сообщило РИА «Новости».

Такое преступление может грозить штрафом в размере до миллиона рублей, принудительными работами на срок до трех лет и даже лишением свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Помимо этого, расширились полномочия регионов в борьбе с «наливайками». Теперь субъекты РФ могут запрещать продажу пива и пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре в таких заведениях и ограничивать время торговли этим алкоголем в точках общепита в многоэтажках и на прилегающей к ним территории.

Кроме того, при сканировании маркировки табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов на кассе программное обеспечение будет автоматически направлять запрос о товарах в систему «Честный знак». Просроченные или контрафактные товары будут блокировать.

Правила Торговля Россия Пиво
01 апреля 2024, 03:15
Приставы арестовали активы владельцев «Макфа» на 100 трлн рублей
РИА «Новости»
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В Челябинске судебные приставы арестовали счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Это сделали по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества компании «Макфа», сообщил ТАСС.

Под арест попали, в том числе, активы зятя Белоусова и матери Юревича. Общая сумма арестованных активов составила 100 триллионов рублей.

В четверг, 28 марта, Генеральная прокуратура России направила в Центральный районный суд Челябинска иск с требованием передать акции холдинга «Макфа» в доход государства. Ответчиками кроме АО «Макфа» выступят АО «СМАК», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» и другие компании. Суд рассмотрит иск 9 апреля. В рамках иска суд арестовал все активы «Макфы» и еще шести компаний, две их которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах.

Суд Депутаты Челябинск Аресты

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