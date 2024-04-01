«Подключились юристы, и она отсудила эти деньги, потому что человек был абсолютно не прав. Начал поднимать общественную историю, что совершенно было смешно, потому что там стопроцентная правота дочери. Пришлось обратиться в суд», - поделилась Маликова.

Она пояснила, что несколько месяцев назад появилась информация о том, что какой-то человек подал на Стефанию в суд за то, что она ему не оплатила заказ.

«Фабрика не выполнила заказ в срок или с браком, что-то там случилось, за что уплачивать было нельзя», - уточнила мама Стефании.

Она добавила, что в результате дочь подала встречный иск и отсудила эти деньги.

«С брендом Dress By Stesha все абсолютно в порядке. Коллекции симпатичные, красивые шьют», - отметила Маликова.

Стефания сотрудничала с этой фабрикой на протяжении полутора лет. Однако качество последней партии товаров не устроило заказчицу, поэтому она не оплатила 117 тысяч рублей.