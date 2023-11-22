«Человечный человек». Друг рассказал о погибшей в Донбассе актрисе Меньших

«Полина - профессионал с большой буквы, при этом очень скромная - это редкое сочетание. У нее было хорошее образование, блестящие навыки в хореографии. Человечный человек, извините за тавтологию, с железным характером», - сказал он.

Лаврентьев подчеркнул, что Меньших посещала Донбасс не для личной славы, а для людей.

«Она нигде не постила информацию о своих поездках. Никакого пиара на этом у Полины не было, считаю это правильным. В Санкт-Петербурге в декабре пройдет небольшой концерт, посвященный ее памяти», - добавил мужчина.

Также он отметил, что в настоящее время волонтеры занимаются вопросом перевозки тела актрисы из Донбасса в Москву.

О смерти Меньших в результате обстрела ВСУ во время выступления в Донбассе стало известно во вторник, 21 ноября, сообщал RT.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с «360» предложила наградить Меньших за проявленное мужество.