Человеческий фактор назвали причиной масштабной аварии на сетях в Приморье

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«Я уже понимаю, почему это произошло - человеческий фактор. Однако мы проводим серьезный анализ, работает целая комиссия», - сказал он.

Также в ходе выступления на полях Восточного экономического форума Цивилев заявил, что случай ограничения подачи электроэнергии в Приморье «публично» разберут на всей территории России.

По его словам, федеральные органы также проанализируют причины произошедшего.

В августе в Приморье произошло массовое отключение света во всех крупных городах региона в близлежащих селах. Власти назвали причиной ЧП замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.