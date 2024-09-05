05 сентября 2024, 10:15

Человеческий фактор назвали причиной масштабной аварии на сетях в Приморье

pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости

Энергетическая авария в Приморье, произошедшая в августе, связана с человеческим фактором, но специальная комиссия установит точные причины отключения света в регионе. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, его слова привело РИА «Новости».

«Я уже понимаю, почему это произошло - человеческий фактор. Однако мы проводим серьезный анализ, работает целая комиссия», - сказал он.

Также в ходе выступления на полях Восточного экономического форума Цивилев заявил, что случай ограничения подачи электроэнергии в Приморье «публично» разберут на всей территории России.

По его словам, федеральные органы также проанализируют причины произошедшего.

В августе в Приморье произошло массовое отключение света во всех крупных городах региона в близлежащих селах. Власти назвали причиной ЧП замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.

Электричество Приморье ВЭФ-2024
05 сентября 2024, 10:09
«Запущенный насморк» стал причиной увольнения кандидата в космонавты Бабкина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Кандидата в космонавты Андрея Бабкина, который последние 14 лет готовился к полету в составе разных экипажей, попросили уволиться с летной должности. Об этом «Газете.ru» сообщил источник из ракетно-космической отрасли.

Бабкину предложили занять пост заместителя командира по науке в отряде космонавтов. Это означает истечение его «срока годности» в качестве астронавта. Последний шанс полететь в космос Бабкин упустил из-за съемок фильма «Вызов».

Формально причиной «списания» стал двусторонний полисинусит - запущенный насморк. Чтобы решить эту проблему, Бабкин сделал операцию. Его годность к полетам удалось восстановить, но это не помогло, и мужчине предложили уволиться.

Астронавт Барри Уилмор ранее сообщил о странных звуках с корабля Boeing Starliner , который застрял на Международной космической станции. Подобное можно услышать при нагревании металла , объяснил инженер Александр Железняков.

Космонавты Космос
05 сентября 2024, 09:09
Россия стала все больше ориентироваться на Восток и глобальный Юг — Путин
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Основные деловые связи и торговые маршруты России все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2024.

«Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы, запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей.

Россия определила развитие региона в качестве национального приоритета на весь XXI век, отметил глава государства. По его словам, важность и правильность этого решения «подтвердила сама жизнь».

Основные деловые связи и торговые маршруты России все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума - 2024.

Россия Владимир Путин ВЭФ-2024
05 сентября 2024, 08:23
«Он не мог в это поверить». Во Франции раскрыли новые подробности задержания Дурова
Читайте нас в: Google Новости
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров вместе с помощницей и телохранителем успел пройти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже в Париже перед тем, как их задержали. Об этом сообщил французский телеканал TF1.

Бизнесмен забрал багаж и остановился в лаунж-зале для VIP-персон во время проверки документов. Внезапно в помещение зашли правоохранители и попросили Дурова, его спутницу и телохранителя подняться наверх. После этого Дурову сказали, что его отправят под стражу.

«Он не мог в это поверить», - рассказал источник телеканала.

Дурова задержали вечером 24 августа после того, как он прибыл в Париж на самолете. Через несколько суток его выпустили под залог в пять миллионов евро, который бизнесмен выплатит частями.

По данным газеты Liberation , Дуров согласился сотрудничать французскими спецслужбами еще до задержания.

Задержания Париж ВКонтакте Самолеты Павел Дуров
05 сентября 2024, 08:19
Работу «мутных структур и физлиц» потребовали упорядочить в России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Работу «мутных» физических и юридических лиц в Сети необходимо урегулировать с помощью подтвержденной электронной идентификации. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, чьи слова привело РИА «Новости».

Он отметил, что «мутные структуры и физлица» предлагают услуги через интернет без каких-либо гарантий и организационно-правовых форм. Краснов выразил недовольство их ценовой политикой, отсутствием необходимых обязательств и сомнительным характером услуг. Все это зачастую приводит к откровенному мошенничеству.

Генпрокурор призвал установить специальные требования к электронным площадкам по размещению коммерческих объявлений и агрегаторам услуг.

Россиянам ранее напомнили о самых популярных и опасных схемах мошенничества. Чаще всего злоумышленники связываются с жертвами через мессенджеры или звонки по телефону от имени Центробанка и МВД.

Генпрокуратура РФ Интернет Мошенничество Игорь Краснов

Новости по теме