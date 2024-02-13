Человеческие останки нашли в жилом доме в центре Москвы

По информации ведомства, принадлежащие человеку останки нашли при проведении работ по демонтажу пола в квартире жилого дома на улице Макаренко. В ближайшее время по обнаруженным костям проведут судебно-медицинскую экспертизу.

«Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что россиянка три года спала с мумией своего мужа. Тело мужчины случайно обнаружил инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, который пришел проверить условия жизни детей.