13 февраля 2024, 17:43

Человеческие останки нашли в жилом доме в центре Москвы

Соцсети
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Останки человеческого скелета нашли в квартире жилого дома в центре Москвы во время ремонта. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, принадлежащие человеку останки нашли при проведении работ по демонтажу пола в квартире жилого дома на улице Макаренко. В ближайшее время по обнаруженным костям проведут судебно-медицинскую экспертизу.

«Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что россиянка три года спала с мумией своего мужа. Тело мужчины случайно обнаружил инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, который пришел проверить условия жизни детей.

Москва
13 февраля 2024, 17:02
Против Росбанка возбудили дело из-за рекламы кредитки
РИА «Новости»
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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против ПАО «Росбанк» за нарушение рекламного законодательства. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Как пояснили в пресс-службе ФАС, ранее в одном из Telegram-каналов появились данные о нарушениях в рекламе кредитки этого банка. Потребителям предоставляли информацию о льготном периоде: «Приятные покупки и никаких %. 120 дней по кредитке на покупки и наличные».

Однако, подчеркнули в службе, условия пользования кредитной картой содержали ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов.

Иными словами, людям предоставляли неполную информацию о всех условиях осуществления переводов и платежей. В результате после проверки ФАС возбудила дело в отношении Росбанка по признакам нарушения Закона о рекламе.

«В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности», - заключили в пресс-службе.

Банки ФАС России
13 февраля 2024, 16:17
Москвичей пригласили на курс эффективных переговоров от «Технограда»
Unsplash
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Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ откроет регистрацию на новый онлайн-курс под названием «Эффективные переговоры для жизни и бизнеса». Об этом сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Программа обучит широкий круг слушателей навыкам успешного общения и переговоров. Участники освоят методы эффективной коммуникации и приемы, необходимые для профессиональных переговорщиков.

Курс проведут на безвозмездной основе. Для участия потребуется предварительная регистрация. Учебная программа включит три вебинара, каждый из которых будет продолжаться 60 минут. Занятия будут начинаться в 15:00 часов по московскому времени. Проведет курс опытный бизнес-тренер и коуч Анна Томас.

Первый вебинар 15 февраля затронет ключевые стратегии ведения переговоров. Преподаватель даст слушателям инструменты для эффективной аргументации, научит их правильно формировать вопросы и успешно завершать коммуникацию.

На занятии 20 февраля темой станут невербальные аспекты общения. Участники освоят способы интерпретации мимики, жестов и поз, что позволит им лучше читать своего собеседника и влиять на результат диалога без слов.

Завершающий вебинар 22 февраля посвятят эмоциональной составляющей переговорного процесса. Студенты получат знания о происхождении частых эмоциональных реакций и научатся их контролировать ради достижения успеха в деловых встречах.

В феврале в «Технограде» на ВДНХ пройдет серия из 20 бесплатных обучающих программ. Обучающие модули общей продолжительностью 168 часов посвятят информационным технологиям, дизайну и маркетингу.

Переговоры Бизнес Образование ВДНХ Москва
13 февраля 2024, 16:14
«Королеву марафонов» Блиновскую отказались отпускать из СИЗО
РИА «Новости»
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Мосгорсуд отказался освободить блогера Елену Блиновскую из следственного изолятора, куда ее отправили за нарушение условий домашнего ареста. Об этом сообщили «Известия».

Блиновская участвовала в заседании суда в формате ВКС. При этом создательница «Марафона желаний» расплакалась, говоря о своих детях.

«Я могу быть гораздо полезнее следствию, находясь не в СИЗО», - указала она.

Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова сообщала, что Блиновская, находясь в СИЗО № 6 «Печатники», сможет пользоваться услугами находящегося там салона красоты. Также там есть спортзал.

«Так что Блиновская имеет возможность им воспользоваться», - уточнила Ботова.

Известно, что «королеву марафонов» поселили в четырехместной камере вместе с тремя женщинами. В помещении имеется телевизор, холодильник и душевая кабина.

Мосгорсуд Задержание блогера Елены Блиновской
13 февраля 2024, 15:53
«Мудрость мамы». Панда Диндин крепко обняла своего детеныша
РИА «Новости»
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Московский зоопарк показал, как панда Диндин играет с детенышем Катюшей в большом вольере. Взрослая панда крепко обняла дочь. Видео в своем Telegram-канале поделилась генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

На кадрах видно, как маленькая панда перекатывалась из стороны в сторону, находясь сверху на маме. Диндин держала медвежонка в крепких объятиях. А потом они вместе, лежа на спине, смотрели в потолок. Однако очень скоро малышка попыталась сбежать обратно на любимую лестницу.

«Мудрость мамы не знает границ… кто же откажется от времени, проведенного с мамой», - прокомментировала Акулова.

Ранее Катюша показала настоящий русской характер. Гендиректор зоопарка подчеркнула, что рада тому, что сотрудники столичного зоосада могут уделять много времени изучению редкой гигантской панды.

Животные Зоопарки Панда Катюша из Московского зоопарка

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