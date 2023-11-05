Чеченский министр поздравил сына Кадырова с «важной должностью»
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил сына главы ЧР, 15-летнего Адама Кадырова, с новой «важной должностью». Дудаев выразил уверенность в том, что Кадыров-младший оправдает оказанное ему доверие.
«От всей души поздравляю <…> Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы ЧР», - написал министр в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что молодой человек проявил себя как смелый и отважный патриот, готовый «заступиться за религию», известен «храбрым нравом» и сильным характером. Министр добавил, что несмотря на юный возраст Адам уже несколько раз побывал в зоне спецоперации.
Ранее Адам Кадыров стал Героем Чечни, а также получил вторую по значимости награду в Татарстане - орден «Дуслык». Теперь Кадыров-младший возглавил отдел обеспечения безопасности главы Чечни. Накануне его поздравил с назначением депутат Госдумы Адам Делимханов.