05 ноября 2023, 09:32

Чеченский министр поздравил сына Кадырова с «важной должностью»

Ахмед Дудаев / Telegram
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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил сына главы ЧР, 15-летнего Адама Кадырова, с новой «важной должностью». Дудаев выразил уверенность в том, что Кадыров-младший оправдает оказанное ему доверие.

«От всей души поздравляю <…> Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы ЧР», - написал министр в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что молодой человек проявил себя как смелый и отважный патриот, готовый «заступиться за религию», известен «храбрым нравом» и сильным характером. Министр добавил, что несмотря на юный возраст Адам уже несколько раз побывал в зоне спецоперации.

Ранее Адам Кадыров стал Героем Чечни, а также получил вторую по значимости награду в Татарстане - орден «Дуслык». Теперь Кадыров-младший возглавил отдел обеспечения безопасности главы Чечни. Накануне его поздравил с назначением депутат Госдумы Адам Делимханов.

Чечня Рамзан Кадыров
05 ноября 2023, 09:25
Передачу Крыма в состав УССР назвали незаконной
РИА «Новости»
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Передачу Крыма в состав УССР в 1954 году провели кулуарно. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА «Новости» на международной выставке-форуме «Россия».

«Рабочей группой установлено, что законы и Конституция СССР были нарушены грубейшим образом при передаче Крыма в состав УССР. Они не могли это сделать законно», - подчеркнул собеседник агентства.

Он пояснил, что для процедуры требовалось принять нормативные акты, которые невозможно было согласовать. Тогда Никита Хрущев сделал это кулуарно. По словам Константинова, на это почти не обратили внимания. Но передача была незаконной.

«И является преступлением», - добавил он.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

Президент Владимир Путин отмечал, что Россия воссоединилась с Крымом, поскольку ее поставили перед выбором , в рамках которого нельзя было поступить иначе. Аналогичная ситуация сложилась с Донбассом и Новороссией.

В День народного единства Украина в очередной раз попыталась атаковать Крым. В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи российские системы ПВО сбили ракеты.

Крым Россия Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 08:36
Красная икра и горбуша скоро подешевеют в России — Росрыболовство
РИА «Новости»
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Российские рыбаки добыли в этом году много рыбы благодаря удачной лососевой путине. Это повлияет на стоимость горбуши и красной икры, заявил РИА «Новости» в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

«С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, они есть», - отметил он.

Шестаков отметил, что цены на горбушу уже упали в полтора раза среди рыбаков. По его мнению, ритейлеры скоро отреагируют на резкое увеличение количества красной рыбы и снизят ее стоимость для покупателей. Благодаря удачной путине уменьшится и цена на горбушевую икру, заметил глава Росрыболовства.

«У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос», - добавил Шестаков.

Ранее продуктолог Ольга Калайджян посоветовала россиянам не хранить икру в открытой жестяной банке. По ее словам, в емкость проникает воздух, и метал окисляется. Калайджян рекомендовала употребить икру в течение 48 часов после вскрытия банки.

Еда Россия Экономика
05 ноября 2023, 04:57
Первые случаи заражения гонконгским гриппом зарегистрировали в России
Freepik
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В двух российских регионах зафиксировали четыре случая заболевания гонконгским гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что три заболевания зарегистрировали в Тюменской области, еще один пациент заболел в Орле. Им оказался студент одного из техникумов.

Симптомы болезни выражаются в головной боли, насморке, кашле и высокой температуре. Пациенты ощущают признаки недуга уже через один-два дня после заражения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в ряде регионов РФ зафиксировали вспышки заболеваемости коронавирусом и гриппом. Он отметил, что сейчас в стране исследуют новый состав вакцины «Спутник», испытания закончат в ближайшее время.

Еще 23 октября стало известно об отправке более 200 тысяч вакцин против гриппа в Чувашию. В регионе зафиксировали высокий уровень заболеваемости гриппом. Привились от болезни около 26% местных жителей.

Грипп Роспотребнадзор Россия Коронавирус в России и в мире
04 ноября 2023, 21:14
Чернышенко открыл павильон координационного центра кабмина на выставке «Россия»
Пресс-служба правительства России
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко открыл павильон координационного центра правительства на международной выставке-форуме «Россия» нажатием кнопки на отечественном планшете. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Вице-премьер пообещал не «бросать» гаджет российского производства, как он это сделал, когда показывал планшет главе правительства Михаилу Мишустину, чтобы продемонстрировать ударопрочность устройства.

«Открываем все вместе!» - сказал Чернышенко на мероприятии.

Политик осмотрел павильон, на интерактивных картах которого можно увидеть краткий рассказ о себе каждого из заместителей премьер-министра. Там также можно посмотреть обращение Мишустина. Чернышенко отметил, что в павильоне пройдут совещания, круглые столы, хакатоны, лекции с участием вице-премьеров, министров, представителей регионов и экспертов.

Форум-выставка «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября. Гости смогут увидеть главные достижения страны в разных сферах - от промышленности до культуры.

Правительство РФ Выставка-форум «Россия»

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